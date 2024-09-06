Пора утепляться? Самое жаркое лето постепенно уходит из Белгородской области

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Температура в Белгородской области постепенно идёт на спад. В субботу, 7 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков.
Ветер будет дуть с северо-востока ночью со скоростью 3–8 м/с, а днём — с востока со скоростью 7–12 м/c.
Ночью температура воздуха составит +6…+11 °С, а днём +22…+27 °С.
При этом в Белгородской области сохраняется опасность возникновения природных пожаров. Из-за жаркого лета леса сильно высохли, риск возгорания есть на всей территории региона.