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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Температур выше +30 °С в Белгороде уже не будет

Пора утепляться? Самое жаркое лето постепенно уходит из Белгородской области

6 сентября 2024, 13:02
Фото: 1MI
Температур выше +30 °С в Белгороде уже не будет

В выходные в Белгородской области задержится летнее тепло

Лето закончилось, температура постепенно идёт на спад. Белгородцы уже могут прятать лёгкую одежду. Максимальная температура, как утверждают в региональном МЧС, в субботу не будет выше +27 °С.
Сюжет
МЧС

Температура в Белгородской области постепенно идёт на спад. В субботу, 7 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков.

Ветер будет дуть с северо-востока ночью со скоростью 3–8 м/с, а днём — с востока со скоростью 7–12 м/c.

Ночью температура воздуха составит +6…+11 °С, а днём +22…+27 °С.

При этом в Белгородской области сохраняется опасность возникновения природных пожаров. Из-за жаркого лета леса сильно высохли, риск возгорания есть на всей территории региона.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Температура#Новости Белгорода#Синоптики#Белгород
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