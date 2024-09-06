Пора утепляться? Самое жаркое лето постепенно уходит из Белгородской области

В выходные в Белгородской области задержится летнее тепло

Лето закончилось, температура постепенно идёт на спад. Белгородцы уже могут прятать лёгкую одежду. Максимальная температура, как утверждают в региональном МЧС, в субботу не будет выше +27 °С.