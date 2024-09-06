Начальник управления Спецсвязи в ПФО Логунов: Наш приоритет — перевозка ценных грузов

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Он также рассказал о планах управления Спецсвязи по дальнейшему развитию и поделился опытом необычных отправлений.
В компании отметили, что основной объем перевозок приходится на корреспонденцию, специализированные отправления и посылки с информацией государственной значимости. Наряду с этим Спецсвязь занимается доставкой музейных экспонатов, культурных и художественных ценностей, драгоценных металлов и камней, денег, ценных бумаг, психотропных средств, медицинских наркотических препаратов и посылок от частных лиц, передает kp.ru.
«Сейчас в стране повышают уровень образования и культурного просвещения граждан, в связи с этим Спецсвязь часто перевозит между регионами объекты культурного наследия и выставочные экспонаты», — прокомментировал глава управления Спецсвязи в ПФО. Логунов также отметил, что клиенты компании ценят оперативность и безопасность доставки, а также сохранность грузов в процессе транспортировки. А если говорить насчет изменений, то они касаются не самих заказов, а требований к перевозкам.
В Спецсвязи отметили, что хранение и передача информации государственной важности предусмотрено только в печатном виде. Это необходимая мера в условиях роста киберпреступлений — хакерских атак, кражи средств с электронных счетов, взлома интернет-сервисов.
В бумажном виде передаются не только важные государственные решения. Данный способ применяется для передачи избирательной документации для выборов, экзаменационных материалов для школ и других важных документов.
Логунов поделился воспоминаниями о наиболее интересных заказов, с которыми работала компания. Например, перевозка мумии мамонтенка Любы весом четыре тонны. Кроме этого, компания организовывала доставку изделий Фаберже, кубка Дэвиса, полотен Сальвадора Дали и Леонардо да Винчи, золотого оклада Казанской иконы Божьей Матери, волоса пророка Мухаммеда, скрипок Страдивари и Гварнери.
Для обеспечения безопасности доставки грузов компании принимает следующие меры: разработку специальных маршрутов, проведение физической и огневой подготовки водителей и фельдъегерей, установка на транспортные средства охранно-телеметрических комплексов. Благодаря единой системе мониторинга сотрудники компании могут отслеживать движение экипажа на протяжении всего пути следования.
В Спецсвязи уточнили, что несмотря на развитие отрасли БАС, компания не будет использовать беспилотники для передачи государственных секретов. В дальнейшем, возможно, эту технику будут привлекать для перевозки стандартных отправлений в качестве вспомогательных средств.