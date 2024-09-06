Начальник управления Спецсвязи в ПФО Логунов: Наш приоритет — перевозка ценных грузов

«Сейчас в стране повышают уровень образования и культурного просвещения граждан, в связи с этим Спецсвязь часто перевозит между регионами объекты культурного наследия и выставочные экспонаты», — прокомментировал глава управления Спецсвязи в ПФО. Логунов также отметил, что клиенты компании ценят оперативность и безопасность доставки, а также сохранность грузов в процессе транспортировки. А если говорить насчет изменений, то они касаются не самих заказов, а требований к перевозкам.