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Гладков сообщил о завершении реконструкции поликлиники в Томаровке

Гладков сообщил о завершении реконструкции поликлиники в Томаровке

6 сентября 2024, 08:19
Фото: 1MI
В Яковлевском округе завершилась реконструкция поликлиники. Работы проводились в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В посёлке Томаровка Яковлевского городского округа свою работу начинает обновлённая поликлиника.

«Много было сложностей со сменой подрядчика, но это уже всё позади. Установлено новое оборудование, высокотехнологичный аппарат УЗИ, оборудован офтальмологический кабинет. Надеюсь, что жители Томаровки по достоинству оценят работу обновлённой поликлиники», — добавил глава региона Вячеслав Гладков.

Проект включал в себя реконструкцию старого здания, строительство нового корпуса и закупку нового медицинского оборудования. В новом корпусе находится диагностический центр с кабинетами маммографии, флюорографии, стоматологии, рентгена и лаборатории. На втором этаже проводятся консультации хирургом/онкологом, урологом, акушером-гинекологом и УЗИ.

Ранее работы на объекте практически не велись, поэтому существовала угроза срыва сроков сдачи поликлиники. В результате началась процедура смены подрядчика: новый выполнил работы быстро, что позволило завершить ремонт к назначенному сроку.

Здание Томаровской районной больницы передали системе здравоохранения ещё в 1962 году. С тех пор в больнице не проводился капитальный ремонт. В 2022 году в больнице увеличили коечный фонд с 30 до 62 коек и разместили первое в регионе паллиативное отделение, где количество коек увеличили с 22 до 28.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Ремонт#Касается каждого#Поликлиника#Белгород#Вячеслав Гладков#Яковлевский горокруг#Хорошие новости
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