Гладков сообщил о завершении реконструкции поликлиники в Томаровке

Здание Томаровской районной больницы передали системе здравоохранения ещё в 1962 году. С тех пор в больнице не проводился капитальный ремонт. В 2022 году в больнице увеличили коечный фонд с 30 до 62 коек и разместили первое в регионе паллиативное отделение, где количество коек увеличили с 22 до 28.