Белгородец «подарил» себе на день рождения четыре уголовных дела

Полицейские выяснили, что подозреваемый отмечал в баре свой день рождения, когда решил украсть чужой телефон. После этого он пьяным сел за руль без права на его управление — тогда его и остановил наряд ДПС. При прохождении освидетельствования мужчина совершил ещё одно преступление: оскорбил полицейского и применил к нему физическое насилие.