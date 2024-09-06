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Белгородец за одно утро совершил четыре преступления

Белгородец «подарил» себе на день рождения четыре уголовных дела

6 сентября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney

Белгородец за одно утро совершил четыре преступления

Белгородец, заметив, что его телефон украли, обратился в полицию. Сотрудники органов быстро поймали подозреваемого, который, как выяснилось, за одно утро допустил четыре нарушения. При этом к ответственности привлекли и самого потерпевшего. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Утром 4 сентября 43-летний житель Старого Оскола сообщил в полицию о краже телефона. По его словам, мобильник стоимостью 15 тысяч рублей у него украли в круглосуточном баре в микрорайоне Парковый. Житель региона заподозрил в краже нетрезвого мужчину, который сидел рядом с ним в баре. Подозреваемого удалось оперативно задержать, поскольку тот пьяным сел за руль.

Сам же потерпевший после посещения полиции пошёл гулять, откуда его забрали для прохождения медосвидетельствования. Его доставили в отделение полиции, где уже находился предполагаемый вор его телефона.

Полицейские выяснили, что подозреваемый отмечал в баре свой день рождения, когда решил украсть чужой телефон. После этого он пьяным сел за руль без права на его управление — тогда его и остановил наряд ДПС. При прохождении освидетельствования мужчина совершил ещё одно преступление: оскорбил полицейского и применил к нему физическое насилие.

Кроме того, стало известно, что ранее 38-летний житель Губкина привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение телесных повреждений, а также к административной ответственности — за нетрезвое вождение.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела за кражу (ч. 2 ст. 158), повторное управление в нетрезвом виде (ст. 264.1), за применение насилия против полицейского (ч. 1 ст. 318) и его оскорбление (ст. 319 УК РФ). Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Потерпевшему вернули телефон, но его также привлекли к ответственности за посещение общественных мест в нетрезвом состоянии (ст. 20.21 КоАП РФ).

Маскировка не помогла: переодетого белгородца всё равно накажут за кражу телефона
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