Белгородец «подарил» себе на день рождения четыре уголовных дела

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Утром 4 сентября 43-летний житель Старого Оскола сообщил в полицию о краже телефона. По его словам, мобильник стоимостью 15 тысяч рублей у него украли в круглосуточном баре в микрорайоне Парковый. Житель региона заподозрил в краже нетрезвого мужчину, который сидел рядом с ним в баре. Подозреваемого удалось оперативно задержать, поскольку тот пьяным сел за руль.
Сам же потерпевший после посещения полиции пошёл гулять, откуда его забрали для прохождения медосвидетельствования. Его доставили в отделение полиции, где уже находился предполагаемый вор его телефона.
Полицейские выяснили, что подозреваемый отмечал в баре свой день рождения, когда решил украсть чужой телефон. После этого он пьяным сел за руль без права на его управление — тогда его и остановил наряд ДПС. При прохождении освидетельствования мужчина совершил ещё одно преступление: оскорбил полицейского и применил к нему физическое насилие.
Кроме того, стало известно, что ранее 38-летний житель Губкина привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение телесных повреждений, а также к административной ответственности — за нетрезвое вождение.
В отношении фигуранта возбудили уголовные дела за кражу (ч. 2 ст. 158), повторное управление в нетрезвом виде (ст. 264.1), за применение насилия против полицейского (ч. 1 ст. 318) и его оскорбление (ст. 319 УК РФ). Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Потерпевшему вернули телефон, но его также привлекли к ответственности за посещение общественных мест в нетрезвом состоянии (ст. 20.21 КоАП РФ).