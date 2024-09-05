Зубной налёт возвращается быстрее из-за редкого механизма одной бактерии

Сколько зубы не чисти, налёт всё равно вернётся. Почти все из более чем пятисот видов бактерий во рту размножаются обычным способом, делясь на две части. Но не C. matruchotii. В ходе научного исследования выяснилось, что эта бактерия при делении разделяется не на две, а сразу на несколько клеток. Такой процесс называется множественным делением и встречается довольно редко.