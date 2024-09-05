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Колония Corynebacterium matruchotii

Зубной налёт возвращается быстрее из-за редкого механизма одной бактерии

5 сентября 2024, 08:27
Фото: Scott Chimileski / mbl.edu
Колония Corynebacterium matruchotii

Учёные раскрыли секрет бактерий, вызывающих зубной налёт

Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день. Однако налёт всё равно быстро образуется снова, независимо от тщательности чистки. Теперь стало понятно, почему это происходит. Причину выяснили учёные, пишет издание «Новая Хакасия».

Учёные обнаружили, что колонии бактерий Corynebacterium matruchotii, которые составляют основу зубного налёта, способны вырастать до полумиллиметра в день. Однако гораздо интереснее механизм их размножения.

Сколько зубы не чисти, налёт всё равно вернётся. Почти все из более чем пятисот видов бактерий во рту размножаются обычным способом, делясь на две части. Но не C. matruchotii. В ходе научного исследования выяснилось, что эта бактерия при делении разделяется не на две, а сразу на несколько клеток. Такой процесс называется множественным делением и встречается довольно редко.

C. matruchotii при достаточной длине исходной клетки способна разделиться даже на 14 различных клеток одновременно. Они растут только с одной стороны материнской линии — на так называемом удлинении кончика.

Биоплёнка налёта похожа на микроскопические тропические заросли, в которых взаимодействуют многие виды бактерий. Уникальный механизм размножения C. matruchotii позволяет этому виду создавать очень плотные сети в глубине биоплёнки. Поэтому от налёта вам вряд ли удастся когда-нибудь избавиться наверняка.

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#Валерия Колесникова#Медицина#Наука#Стоматология#Бактерии#Зубной налет#Деление клеток
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