ВСУ вновь пытались ночью атаковать Белгородскую область: подробности от Минобороны

ПВО сбила снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области

В ночь с 4 на 5 сентября ВСУ вновь попытались атаковать приграничные регионы. По предварительным данным, без последствий. Последняя сводка Министерства обороны РФ не классическая, МО уже долгое время докладывало лишь о сбитии беспилотников. В этот раз уничтожили также реактивный снаряд «Ольха».