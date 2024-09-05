ВСУ вновь пытались ночью атаковать Белгородскую область: подробности от Минобороны

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью одного реактивного снаряда РСЗО «Ольха» и двух беспилотных летательных аппаратов. Их удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.
Добавим, что ракетную опасность ночью объявляли один раз для Грайворонского горокруга и ещё один раз — для всей территории региона.
В результате вчерашних атак на регион три человека погибли и ещё несколько были ранены.
Ещё три беспилотника сбили над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области.