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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Ночью ПВО отразила удары со стороны ВСУ по Белгородской области

ВСУ вновь пытались ночью атаковать Белгородскую область: подробности от Минобороны

5 сентября 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney
Ночью ПВО отразила удары со стороны ВСУ по Белгородской области

ПВО сбила снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области

В ночь с 4 на 5 сентября ВСУ вновь попытались атаковать приграничные регионы. По предварительным данным, без последствий. Последняя сводка Министерства обороны РФ не классическая, МО уже долгое время докладывало лишь о сбитии беспилотников. В этот раз уничтожили также реактивный снаряд «Ольха».
Сюжет
Пво

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью одного реактивного снаряда РСЗО «Ольха» и двух беспилотных летательных аппаратов. Их удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

Добавим, что ракетную опасность ночью объявляли один раз для Грайворонского горокруга и ещё один раз — для всей территории региона.

В результате вчерашних атак на регион три человека погибли и ещё несколько были ранены.

Ещё три беспилотника сбили над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области.

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