В Сербии санкции США против группы «Россия сегодня» назвали ударом по свободе слова

«Хуже всего, что они лишают своих граждан доступа к альтернативным источникам информации, нарушая тем самым и их права», — посетовал член сербского правительства. Он напомнил, что в Сербии, в отличие от США, официально работают самые разные СМИ и никаких ограничений на их деятельность не предполагается. Российские СМИ несут свою точку зрения, точку зрения России на самые актуальные мировые события, независимо от того, нравится она кому-либо или нет. Поэтому граждане сами выбирают, из каких источников им получать информацию, подвел итог Ненад Попович, подчеркнув, что такая практика соответствует базовым ценностям любого современного демократического общества.