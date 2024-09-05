В Сербии санкции США против группы «Россия сегодня» назвали ударом по свободе слова

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
В среду стало известно, что США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции коснутся главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и ряда других топ-менеджеров этого телеканала. Об этом пишет «РИА Новости».
«Введение санкций США в отношении медиагруппы „Россия сегодня“ — это, безусловно, глобальный удар по свободе слова и свободе СМИ», — отметил Попович. Он также сказал, что это абсолютно скандальное и политически ангажированное решение. По словам Поповича, США много говорят о демократических ценностях, главными из которых являются свобода слова и возможность представителей СМИ, в том числе оппозиционных, беспрепятственно вести свою профессиональную деятельность. Но на самом деле наблюдается иная картина, сказал Попович.
Министр сербского кабмина также заявил, что в США не желают слышать другую точку зрения и эгоцентризм властей этой страны переходит все границы.
«Хуже всего, что они лишают своих граждан доступа к альтернативным источникам информации, нарушая тем самым и их права», — посетовал член сербского правительства. Он напомнил, что в Сербии, в отличие от США, официально работают самые разные СМИ и никаких ограничений на их деятельность не предполагается. Российские СМИ несут свою точку зрения, точку зрения России на самые актуальные мировые события, независимо от того, нравится она кому-либо или нет. Поэтому граждане сами выбирают, из каких источников им получать информацию, подвел итог Ненад Попович, подчеркнув, что такая практика соответствует базовым ценностям любого современного демократического общества.
Стоит напомнить, что Попович также является сопредседателем российско-сербской межправительственной комиссии по научно-техническому и экономическому сотрудничеству. В ноябре 2023 года его фамилию внесли в санкционный список США.