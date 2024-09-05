В Госдуму внесли законопроект о списании кредитных долгов с участников СВО и КТО

Участников СВО и КТО хотят освободить от долгов по кредитам

Депутаты предложили полностью списать долги с участников СВО, КТО и сотрудников силовых ведомств. Долги в таком случае будут погашаться за счёт кредитора. Закон может распространяться на все правовые отношения, которые действовали с февраля 2022 года, пишет РИА «Новости».