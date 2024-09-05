В Госдуму внесли законопроект о списании кредитных долгов с участников СВО и КТО

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает полностью списывать долги по кредитам участникам специальной военной операции и контртеррористической операции.
Если законопроект одобрят, он вступит в силу со дня опубликования. Его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Согласно документу, заёмщики смогут в течение льготного периода потребовать от кредитора самостоятельно исполнять их обязательства по кредитам. Льготный период будет включать в себя срок мобилизации, срок действия контракта, срок участия в СВО или КТО, а также 30 дополнительных дней.
Аналогичное право будет предоставлено военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, таких как МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСИН, Следственный комитет России и прокуратура, которые выполняют задачи в приграничных регионах с режимом КТО.