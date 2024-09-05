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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Если закон вступит в силу, участники СВО, КТО и силовики будут освобождены от кредитных долгов.

В Госдуму внесли законопроект о списании кредитных долгов с участников СВО и КТО

5 сентября 2024, 14:03
Фото: 1MI
Если закон вступит в силу, участники СВО, КТО и силовики будут освобождены от кредитных долгов.

Участников СВО и КТО хотят освободить от долгов по кредитам

Депутаты предложили полностью списать долги с участников СВО, КТО и сотрудников силовых ведомств. Долги в таком случае будут погашаться за счёт кредитора. Закон может распространяться на все правовые отношения, которые действовали с февраля 2022 года, пишет РИА «Новости».
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Госдума

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает полностью списывать долги по кредитам участникам специальной военной операции и контртеррористической операции.

Если законопроект одобрят, он вступит в силу со дня опубликования. Его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Согласно документу, заёмщики смогут в течение льготного периода потребовать от кредитора самостоятельно исполнять их обязательства по кредитам. Льготный период будет включать в себя срок мобилизации, срок действия контракта, срок участия в СВО или КТО, а также 30 дополнительных дней.

Аналогичное право будет предоставлено военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, таких как МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСИН, Следственный комитет России и прокуратура, которые выполняют задачи в приграничных регионах с режимом КТО.

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