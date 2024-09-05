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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Белгородскую область прибыла ещё одна партия комплексов РЭБ

В Белгородскую область прибыла ещё одна партия комплексов РЭБ

5 сентября 2024, 16:23
Фото: 1MI
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Их передали в семь приграничных районов.

В Белгородской области продолжается работа по оснащению приграничных районов средствами радиоэлектронной борьбы. Не так давно в регион прибыла ещё одна партия комплексов РЭБ, чтобы подавлять беспилотники противника.

Оборудование передали в приграничные муниципалитеты. Речь идёт о Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также о Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Как сообщил глава региона, комплексами оснастят в первую очередь общественный транспорт и коммунальную технику. Также оборудование появится на автомобилях оперативных служб.

Работу по оснащению машин скорой помощи, автобусов, сельхозтехники спецоборудованием для борьбы с БПЛА противника мы ведём с 2022 года. Но этой весной, в связи с возросшей угрозой, мы начали её усиливать.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что российской военной группировке Белгородской области передали дополнительную технику для разведки.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Автомобили#Сельхозтехника#Белгород#Разведка#Коммунальная техника#Беспилотники#БПЛА#РЭБ#Радиоэлектронная борьба
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