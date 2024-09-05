В Белгородскую область прибыла ещё одна партия комплексов РЭБ

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В Белгородской области продолжается работа по оснащению приграничных районов средствами радиоэлектронной борьбы. Не так давно в регион прибыла ещё одна партия комплексов РЭБ, чтобы подавлять беспилотники противника.
Оборудование передали в приграничные муниципалитеты. Речь идёт о Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также о Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.
Как сообщил глава региона, комплексами оснастят в первую очередь общественный транспорт и коммунальную технику. Также оборудование появится на автомобилях оперативных служб.
Работу по оснащению машин скорой помощи, автобусов, сельхозтехники спецоборудованием для борьбы с БПЛА противника мы ведём с 2022 года. Но этой весной, в связи с возросшей угрозой, мы начали её усиливать.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что российской военной группировке Белгородской области передали дополнительную технику для разведки.