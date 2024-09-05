В Белгороде восстанавливают обрушенную при обстреле часть дома на Щорса, 55а

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Рабочие приступают к строительству обрушившейся части многоквартирного дома по улице Щорса, 55а. Подъезд оказался полностью разрушен из-за атаки ВСУ в мае.
На сегодняшний день завершились демонтажные работы, площадку для строительства уже подготовили. Ожидается заключение экспертов, после которого рабочие начнут разбирать эркеры, примыкающие к четвёртому подъезду.
«Надеюсь, что строители выполнят свои работы в максимально короткие сроки, и жители смогут вернуться в свои квартиры», — добавил губернатор.
Подъезд дома № 55а по улице Щорса оказался разрушен 12 мая в результате ракетной атаки. Всего погибли 17 человек, включая троих детей — глава региона раскрыл имена жертв ВСУ.