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Обрушенный в Белгороде подъезд

В Белгороде восстанавливают обрушенную при обстреле часть дома на Щорса, 55а

5 сентября 2024, 07:01
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обрушенный в Белгороде подъезд
Разрушенный в результате атаки ВСУ жилой подъезд уже демонтировали. Рабочие начинают строительные работы по возведению новых третьего и четвёртого подъездов. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Рабочие приступают к строительству обрушившейся части многоквартирного дома по улице Щорса, 55а. Подъезд оказался полностью разрушен из-за атаки ВСУ в мае.

На сегодняшний день завершились демонтажные работы, площадку для строительства уже подготовили. Ожидается заключение экспертов, после которого рабочие начнут разбирать эркеры, примыкающие к четвёртому подъезду.

«Надеюсь, что строители выполнят свои работы в максимально короткие сроки, и жители смогут вернуться в свои квартиры», — добавил губернатор.

Подъезд дома № 55а по улице Щорса оказался разрушен 12 мая в результате ракетной атаки. Всего погибли 17 человек, включая троих детей — глава региона раскрыл имена жертв ВСУ.

Названа дата начала строительства на месте частично разрушенного дома на Щорса, 55а
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Строительство#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обрушение дома в Белгороде 12 мая#Щорса 55а
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