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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Бензин в Белгородской области продолжает дорожать

Цены на бензин в Белгородской области продолжают расти, но не на все марки

5 сентября 2024, 14:15
Фото: 1MI
Бензин в Белгородской области продолжает дорожать
Стоимость бензина в Белгородской области продолжает расти, а цены на дизельное топливо застыли на одном месте. Данными о динамике стоимости поделился Росстат.
Сюжет
Бензин

По данным на 2 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 58,77 рубля за литр. По цене регион в ЦФО опережают только Воронежская область, Подмосковье и Москва — 59,12 рубля, 59,85 рубля и 59,27 рубля соответственно.

Стоимость АИ-92 в Белгородской области достигла 53,22 рубля. Бензин марки АИ-95 стоит 58,03 рубля, АИ-98 — 73,83 рубля. Стоимость литра дизельного топлива с прошлой недели не изменилась: она так и осталась на цене в 63,07 рубля.

Все остальные марки бензина подорожали, но не намного. Так, цена на АИ-92 выросла на 0,02%, на АИ-95 — на 0,03%, на АИ-98 — 0,73%.

В соседней Курской области средняя цена на бензин составила 56,79 рубля.

Белгородская область остаётся в пятёрке лидеров в ЦФО по стоимости бензина
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