Цены на бензин в Белгородской области продолжают расти, но не на все марки

По данным на 2 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 58,77 рубля за литр. По цене регион в ЦФО опережают только Воронежская область, Подмосковье и Москва — 59,12 рубля, 59,85 рубля и 59,27 рубля соответственно.