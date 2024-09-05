Цены на бензин в Белгородской области продолжают расти, но не на все марки

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
По данным на 2 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 58,77 рубля за литр. По цене регион в ЦФО опережают только Воронежская область, Подмосковье и Москва — 59,12 рубля, 59,85 рубля и 59,27 рубля соответственно.
Стоимость АИ-92 в Белгородской области достигла 53,22 рубля. Бензин марки АИ-95 стоит 58,03 рубля, АИ-98 — 73,83 рубля. Стоимость литра дизельного топлива с прошлой недели не изменилась: она так и осталась на цене в 63,07 рубля.
Все остальные марки бензина подорожали, но не намного. Так, цена на АИ-92 выросла на 0,02%, на АИ-95 — на 0,03%, на АИ-98 — 0,73%.
В соседней Курской области средняя цена на бензин составила 56,79 рубля.