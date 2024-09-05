РЭО сделал карту с расположением контейнеров ТКО доступной для всех граждан

Для россиян в открытом доступе размещена информация о 904 243 площадках накопления ТКО. В частности, с помощью системы они могут узнать о способе складирования крупногабаритных отходов, о количестве, виде и технических характеристиках накопителей для отходов. Кроме этого, пользователи могут отфильтровать информацию по видам отходов, которые принимают на контейнерных площадках.