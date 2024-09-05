РЭО сделал карту с расположением контейнеров ТКО доступной для всех граждан

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:48
А также действующих и перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами для всех граждан России.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о работе по развитию ФГИС УТКО с учетом удобства для пользователей, технологических возможностей, запроса на доступность данных со стороны россиян. За первую неделю работы порядка двух тысяч граждан России решили изучить новые возможности этой системы, пишет 56orb.ru.
Для россиян в открытом доступе размещена информация о 904 243 площадках накопления ТКО. В частности, с помощью системы они могут узнать о способе складирования крупногабаритных отходов, о количестве, виде и технических характеристиках накопителей для отходов. Кроме этого, пользователи могут отфильтровать информацию по видам отходов, которые принимают на контейнерных площадках.
По словам заместителя генерального директора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, открытие доступа к данным для неавторизованных пользователей повышает доверие со стороны общества к сфере обращения с отходами.
Специалисты РЭО внедрили в систему несколько дополнительных модулей. В том числе в ней появился реестр организаций, которые занимаются перевозкой отходов, формируемый на основании внесенных региональными операторами договоров на транспортирование отходов в автоматическом режиме. В модуле взаимодействия пользователей поставщики данных смогут обмениваться между собой запросами, которые направлены на уточнение или внесение данных в систему.
ФГИС УТКО начала работать в декабре прошлого года. На 21 августа текущего года к ней подключились все российские субъекты, а общее количество зарегистрированных в системе пользователей составляет свыше 10 тысяч.