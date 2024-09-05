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Следователи изучают обстоятельства гибели подростка в Старом Осколе

Погибшим рано утром в Старом Осколе оказался подросток

5 сентября 2024, 11:19
Фото: 1MI
Следователи изучают обстоятельства гибели подростка в Старом Осколе

Старооскольские следователи начали проверку по факту гибели 16-летнего парня

Утром в Старом Осколе обнаружили труп рядом с подъездом многоквартирного дома. Погибшим оказался 16-летний подросток. Следствие уже началось, обстоятельства произошедшего расследуются.

Утро в Старом Осколе началось с трагедии. В микрорайоне Зелёный Лог местные жители обнаружили труп у подъезда многоквартирного дома. Сообщалось, что человек выпал из окна.

По нашим данным, погибший — подросток. Ему 16 лет. Следственный отдел уже организовал процессуальную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Соседи рассказывали, что его тело было якобы в порезах, а ночью были слышны ругань и крики.

Это не первая подобная трагедия в городе. Летом другой мужчина выпал из окна и разбился насмерть.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Труп#Подросток#Новости Старого Оскола#Окно#Белгород#Порезы#Микрорайон Зелёный Лог
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