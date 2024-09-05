Погибшим рано утром в Старом Осколе оказался подросток

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Утро в Старом Осколе началось с трагедии. В микрорайоне Зелёный Лог местные жители обнаружили труп у подъезда многоквартирного дома. Сообщалось, что человек выпал из окна.
По нашим данным, погибший — подросток. Ему 16 лет. Следственный отдел уже организовал процессуальную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Соседи рассказывали, что его тело было якобы в порезах, а ночью были слышны ругань и крики.
Это не первая подобная трагедия в городе. Летом другой мужчина выпал из окна и разбился насмерть.