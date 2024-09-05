Под Белгородом загорелась двухэтажная баня, в ней были люди

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Первое возгорание произошло в жилом доме в посёлке Ливенка Красногвардейского района. Пожар повредил мебель, вещи, потолок и стены. Из здания удалось спасти 49-летнего собственника. Предполагается, что причиной возгорания могло стать неосторожное курение.
Следующий пожар произошёл в двухэтажной бане в Дубовом Белгородского района. Огонь полностью охватил первый этаж, из-за чего повреждены оказались мебель и вещи. Сотрудники МЧС спасли 20-летнего парня, остальные четыре человека покинуть горящее здание смогли самостоятельно. Пожар мог возникнуть из-за дефекта электрооборудования.
Ещё три возгорания случились на сухой траве и мусоре общей площадью 1016 квадратных метров. Где произошли оставшиеся пожары, в ведомстве не сообщили.