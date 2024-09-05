Под Белгородом загорелась двухэтажная баня, в ней были люди

Восемь пожаров зарегистрировали за сутки в Белгородской области

За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали восемь пожаров, один из которых произошёл в жилом доме. Сотрудники МЧС спасли двоих человек из горящих построек, отметили в ведомстве.