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Восемь пожаров зарегистрировали за сутки в Белгородской области

Под Белгородом загорелась двухэтажная баня, в ней были люди

5 сентября 2024, 10:05
Фото: 1MI
Восемь пожаров зарегистрировали за сутки в Белгородской области

Восемь пожаров зарегистрировали за сутки в Белгородской области

За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали восемь пожаров, один из которых произошёл в жилом доме. Сотрудники МЧС спасли двоих человек из горящих построек, отметили в ведомстве.
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МЧС

Первое возгорание произошло в жилом доме в посёлке Ливенка Красногвардейского района. Пожар повредил мебель, вещи, потолок и стены. Из здания удалось спасти 49-летнего собственника. Предполагается, что причиной возгорания могло стать неосторожное курение.

Следующий пожар произошёл в двухэтажной бане в Дубовом Белгородского района. Огонь полностью охватил первый этаж, из-за чего повреждены оказались мебель и вещи. Сотрудники МЧС спасли 20-летнего парня, остальные четыре человека покинуть горящее здание смогли самостоятельно. Пожар мог возникнуть из-за дефекта электрооборудования.

Ещё три возгорания случились на сухой траве и мусоре общей площадью 1016 квадратных метров. Где произошли оставшиеся пожары, в ведомстве не сообщили.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожары#Спасение#Баня#Белгород
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