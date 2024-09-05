Первокурсники НИТУ МИСИС получили стипендии имени Андрея Варичева

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Студентов поздравили ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, председатель совета директоров компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев, заместитель генерального директора Компании по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова и супруга Андрея Варичева Ирина Анненкова.
В 2024 году ее будут получать 13 первокурсников, обучающихся в Москве и филиалах университета в Старом Осколе, Губкине и Новотроицке. Среди стипендиатов — золотые медалисты, обладатели наивысших баллов ЕГЭ, победители олимпиад.
«В Университете МИСИС совместно с бизнес-партнерами мы реализуем около 50 стипендиальных и грантовых программ. Большинство из них рассчитаны на студентов старших курсов. Учредители стипендии им. А. В. Варичева поддерживают первокурсников, которые только выбирают свою профессиональную траекторию. Благодаря этой стипендиальной программе молодые люди знакомятся с удивительным, талантливым человеком, выдающимся профессионалом, Почетным металлургом РФ. Андрей Владимирович был большим другом нашего университета. Его жизненный путь, необыкновенная душевная щедрость, верность высоким идеалам до сих пор служат ценностным ориентиром для сотрудников и студентов. Память о нем живет в наших сердцах», — сказала Алевтина Черникова.
«Сегодня вы стали частью горно-металлургической семьи, — обратился к первокурсникам Назим Эфендиев. — Руда и сталь — основа экономики любого сильного государства. И для России наша отрасль была, есть и будет системообразующей. Вы уже добились многого, проявив настоящий стальной характер. Не останавливайтесь в развитии, а мы рады поддерживать ваше стремление к знаниям».
Металлоинвест и Университет МИСИС связывает длительное плодотворное сотрудничество. Компания и вуз совместно создают образовательные программы, ведут научно-исследовательскую деятельность, организуют практики и стажировки студентов на предприятиях Металлоинвеста.