Первокурсники НИТУ МИСИС получили стипендии имени Андрея Варичева

«В Университете МИСИС совместно с бизнес-партнерами мы реализуем около 50 стипендиальных и грантовых программ. Большинство из них рассчитаны на студентов старших курсов. Учредители стипендии им. А. В. Варичева поддерживают первокурсников, которые только выбирают свою профессиональную траекторию. Благодаря этой стипендиальной программе молодые люди знакомятся с удивительным, талантливым человеком, выдающимся профессионалом, Почетным металлургом РФ. Андрей Владимирович был большим другом нашего университета. Его жизненный путь, необыкновенная душевная щедрость, верность высоким идеалам до сих пор служат ценностным ориентиром для сотрудников и студентов. Память о нем живет в наших сердцах», — сказала Алевтина Черникова.