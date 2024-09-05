Осталось недолго? Интернет проведут в Юго-Западном районе Белгорода уже в этом году

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Белгородка поинтересовалась, почему в приграничных муниципалитетах специалисты проводят интернет, а Юго-Западный район в Белгороде в очередной раз обходят стороной.
«Вопрос уже три года не могут решить. Обещали в сентябре сделать, но всё обещания», — добавила к своему обращению жительница.
На её вопрос ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пообещал, что до конца года специалисты выполнят все работы по прокладке оптоволокна.
«Интернетом занимаются отдельные частные провайдеры. Знаю, что в Юго-Западном районе Белгорода есть потребность не просто в одном провайдере, а в двух. Для того, чтобы выбрать лучшие, безопасные и более дешёвые. Но работы проводятся, я контролирую прокладку оптоволокна в вашем районе. Работы в течение этого года выполнят», — заверил губернатор.