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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:35

Не все жители Белгорода имеют доступ к нормальному интернету

Осталось недолго? Интернет проведут в Юго-Западном районе Белгорода уже в этом году

5 сентября 2024, 07:35
Фото: 1MI
Не все жители Белгорода имеют доступ к нормальному интернету

Белгородцам пообещали до конца года провести интернет в Юго-Западном районе

Жители Юго-Западного района три года безуспешно добивались работ по проведению интернета. В этом году их услышали: о появлении интернета рассказал глава региона.

Белгородка поинтересовалась, почему в приграничных муниципалитетах специалисты проводят интернет, а Юго-Западный район в Белгороде в очередной раз обходят стороной.

«Вопрос уже три года не могут решить. Обещали в сентябре сделать, но всё обещания», — добавила к своему обращению жительница.

На её вопрос ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пообещал, что до конца года специалисты выполнят все работы по прокладке оптоволокна.

«Интернетом занимаются отдельные частные провайдеры. Знаю, что в Юго-Западном районе Белгорода есть потребность не просто в одном провайдере, а в двух. Для того, чтобы выбрать лучшие, безопасные и более дешёвые. Но работы проводятся, я контролирую прокладку оптоволокна в вашем районе. Работы в течение этого года выполнят», — заверил губернатор.
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Интернет#Новости Белгорода#Оптоволокно#Белгород#Вячеслав Гладков#Провайдеры
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