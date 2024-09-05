Мост со смайлами в Белгороде на время перекроют

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Мост со смайлами закрывают на время капитального ремонта. Перекрытие ожидается с завтрашнего дня, 6 сентября.
Специалисты уже начали демонтаж лестничных маршей, после чего приступят к реконструкции основной пешеходной части. Параллельно с этим будут восстанавливать бетонные опоры и пролётные строения, обновлять ограждения и освещение. Маломобильные граждане смогут беспрепятственно пользоваться мостом.
Открыть движение по мосту собираются в ноябре, а полностью завершить работы — до конца текущего года.
Подрядчика нашли только с третьего раза, он согласился выполнить ремонт за 53,8 миллиона рублей.
«Это знаковый объект для всех белгородцев, и он должен оставаться одной из визитных карточек нашего города. Как и сообщал ранее, после проведения капремонта моста галерея смайлов останется здесь. Конечно, обновим её вместе с нашими архитекторами, художниками», — написал мэр Валентин Демидов после оперативного совещания на объекте.