Мост со смайлами в Белгороде на время перекроют

Визитную карточку Белгорода с романтичной историей временно закроют. Пешеходы и маломобильные граждане смогут ходить по мосту уже в ноябре 2024. Смайлики, кстати, не просто оставят, а обновят вместе с архитекторами и художниками.

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