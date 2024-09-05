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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Смайлики на известном белгородском мосту останутся.

Мост со смайлами в Белгороде на время перекроют

5 сентября 2024, 13:23
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Смайлики на известном белгородском мосту останутся.
Визитную карточку Белгорода с романтичной историей временно закроют. Пешеходы и маломобильные граждане смогут ходить по мосту уже в ноябре 2024. Смайлики, кстати, не просто оставят, а обновят вместе с архитекторами и художниками.

Мост со смайлами закрывают на время капитального ремонта. Перекрытие ожидается с завтрашнего дня, 6 сентября.

Специалисты уже начали демонтаж лестничных маршей, после чего приступят к реконструкции основной пешеходной части. Параллельно с этим будут восстанавливать бетонные опоры и пролётные строения, обновлять ограждения и освещение. Маломобильные граждане смогут беспрепятственно пользоваться мостом.

Открыть движение по мосту собираются в ноябре, а полностью завершить работы — до конца текущего года.

Подрядчика нашли только с третьего раза, он согласился выполнить ремонт за 53,8 миллиона рублей.

«Это знаковый объект для всех белгородцев, и он должен оставаться одной из визитных карточек нашего города. Как и сообщал ранее, после проведения капремонта моста галерея смайлов останется здесь. Конечно, обновим её вместе с нашими архитекторами, художниками», — написал мэр Валентин Демидов после оперативного совещания на объекте.
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