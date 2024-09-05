«Мне резануло»: Гладков — о том, как сначала оценил идею о мешках с песком для защиты

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
После начала обстрелов Белгородской области властям пришлось экстренно систематизировать весь организационный опыт новых территорий на юге России и зарубежных стран.
Но часть мер защиты придумали сами жители. Например, первым заложил окна мешками с песком владелец аптеки в Шебекино, где погибла женщина. Губернатор Вячеслав Гладков, увидев это, сначала пришёл в ужас, но после понял: надо вводить это повсеместно.
«Я первый раз увидел — мне резануло. Это же ужас, как жить в таком городе, когда всё заложено мешками, это же Великая Отечественная война. А потом понял, что я ошибаюсь, и нужно это делать быстро. Отдал поручение главе Шебекинского округа выполнить эту работу по центру Шебекино. Потом мы убедились, что это спасло не одну сотню жизней», — рассказал он в интервью.
Похожая история с бронеплёнкой. Сначала водители автобусов начали оклеивать ими свой транспорт, чтобы осколки от окон при обстреле не ранили пассажиров. Уже позже плёнка перекочевала в школы и больницы.