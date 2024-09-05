«Мне резануло»: Гладков — о том, как сначала оценил идею о мешках с песком для защиты

Но часть мер защиты придумали сами жители. Например, первым заложил окна мешками с песком владелец аптеки в Шебекино, где погибла женщина. Губернатор Вячеслав Гладков, увидев это, сначала пришёл в ужас, но после понял: надо вводить это повсеместно.