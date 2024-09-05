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Гладков: использовать мешки с песком для защиты придумал владелец аптеки

«Мне резануло»: Гладков — о том, как сначала оценил идею о мешках с песком для защиты

5 сентября 2024, 12:11
Фото: ВКонтакте «Аквапарк „Лазурный“»

Гладков: использовать мешки с песком для защиты придумал владелец аптеки

Некоторые меры защиты, которые придумали рядовые белгородцы, стали применяться повсеместно. Это и мешки с песком, и бронеплёнка. Благодаря решениям самих белгородцев удалось спасти немало жизней. О том, как возникли эти идеи, рассказал губернатор в интервью военкору Марьяне Наумове.

После начала обстрелов Белгородской области властям пришлось экстренно систематизировать весь организационный опыт новых территорий на юге России и зарубежных стран.

Но часть мер защиты придумали сами жители. Например, первым заложил окна мешками с песком владелец аптеки в Шебекино, где погибла женщина. Губернатор Вячеслав Гладков, увидев это, сначала пришёл в ужас, но после понял: надо вводить это повсеместно.

«Я первый раз увидел — мне резануло. Это же ужас, как жить в таком городе, когда всё заложено мешками, это же Великая Отечественная война. А потом понял, что я ошибаюсь, и нужно это делать быстро. Отдал поручение главе Шебекинского округа выполнить эту работу по центру Шебекино. Потом мы убедились, что это спасло не одну сотню жизней», — рассказал он в интервью.

Похожая история с бронеплёнкой. Сначала водители автобусов начали оклеивать ими свой транспорт, чтобы осколки от окон при обстреле не ранили пассажиров. Уже позже плёнка перекочевала в школы и больницы.

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