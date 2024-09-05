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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Последствия обстрела Белгородской области

Мирный житель ранен при обстреле Белгородской области, наполовину разрушен дом

5 сентября 2024, 12:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгородской области

Мужчина пострадал при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

ВСУ выпустили боеприпасы по Новой Таволжанке Шебекинского округа и посёлку Ракитное. Пострадал один человек, зафиксированы различные разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ атаковали Новую Таволжанку Шебекинского округа. Ранен мирный житель. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения предплечья и ноги. Госпитализация ему не потребовалась.

Всего в населённом пункте повреждены 14 частных домов, надворные постройки и заборы. От прямого попадания один из домов оказался наполовину разрушен. В двух МКД повреждено остекление, пострадали административное здание соцобъекта и ЛЭП.

Кроме этого, кузов легкового автомобиля посечён в посёлке Ракитное.

Последствия обстрела Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области Последствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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