Мирный житель ранен при обстреле Белгородской области, наполовину разрушен дом

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
ВСУ атаковали Новую Таволжанку Шебекинского округа. Ранен мирный житель. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения предплечья и ноги. Госпитализация ему не потребовалась.
Всего в населённом пункте повреждены 14 частных домов, надворные постройки и заборы. От прямого попадания один из домов оказался наполовину разрушен. В двух МКД повреждено остекление, пострадали административное здание соцобъекта и ЛЭП.
Кроме этого, кузов легкового автомобиля посечён в посёлке Ракитное.