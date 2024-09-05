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Posted 5 сентября 2024, 11:35

Published 5 сентября 2024, 11:35

Modified 5 сентября 2024, 11:37

Updated 5 сентября 2024, 11:37

Коллектив СГОКа и машинист Сергей Шеванов представлены на Доске почёта Старого Оскола

5 сентября 2024, 11:35
В канун празднования Дня Старого Оскола по традиции обновили городскую Доску почета. Среди передовиков производства на ней отмечен машинист экскаватора рудоуправления Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Сергей Шеванов. Также на Доске почета города представлен коллектив СГОК.

Свидетельства о занесении на Доску почёта традиционно вручали накануне праздника на торжественном собрании Совета депутатов Старооскольского городского округа. Коллектив предприятия на мероприятии представили директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков и председатель первичной профсоюзной организации Наталья Прокудина.

Сергей Шеванов трудится на комбинате 40 лет. Он — активный рационализатор, опытный наставник молодежи. За трудовые достижения отмечен Почётной грамотой главы администрации г. Старый Оскол и Старооскольского района, Почётной грамотой Совета депутатов СГО.

Всего Свидетельства о занесении на Доску почета Старооскольского городского округа получили 60 предприятий, организаций и передовиков производства.

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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Доска почета#Комбинат
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