Коллектив СГОКа и машинист Сергей Шеванов представлены на Доске почёта Старого Оскола

Posted 5 сентября 2024, 11:35
Published 5 сентября 2024, 11:35
Modified 5 сентября 2024, 11:37
Updated 5 сентября 2024, 11:37
Свидетельства о занесении на Доску почёта традиционно вручали накануне праздника на торжественном собрании Совета депутатов Старооскольского городского округа. Коллектив предприятия на мероприятии представили директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков и председатель первичной профсоюзной организации Наталья Прокудина.
Сергей Шеванов трудится на комбинате 40 лет. Он — активный рационализатор, опытный наставник молодежи. За трудовые достижения отмечен Почётной грамотой главы администрации г. Старый Оскол и Старооскольского района, Почётной грамотой Совета депутатов СГО.
Всего Свидетельства о занесении на Доску почета Старооскольского городского округа получили 60 предприятий, организаций и передовиков производства.