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Published Сегодня, 08:42

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Работы на мосту через реку Валуй завершили спустя год.

Гладков рассказал о завершении капремонта 120-метрового моста через реку Валуй

5 сентября 2024, 08:42
Фото: 1MI
Работы на мосту через реку Валуй завершили спустя год.
Более полувека назад в Валуйском округе был построен мост, который за годы эксплуатации пришёл в негодность. Но теперь его восстановили и он снова готов служить местным жителям, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе отремонтировали 120-метровый мост через реку Валуй. Его построили более полувека назад, а последний капитальный ремонт был в 2005 году.

Длина моста — 121 метр, ширина — 13 метров. Ширина проезжей части — 9 метров, а пешеходного тротуара — 1,5 метра. Во время ремонта восстанавливали несущую способность моста, так как по нему постоянно ездит много машин, включая грузовые.

Ремонт начали прошлым летом. Подрядчики заменили асфальт, восстановили гидроизоляцию пролётов, отремонтировали пролёты и опоры моста, укрепили откосы устоев береговых опор и установили барьерное ограждение. На это потратили 105 млн рублей.

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