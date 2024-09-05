Гладков рассказал о завершении капремонта 120-метрового моста через реку Валуй

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В Валуйском округе отремонтировали 120-метровый мост через реку Валуй. Его построили более полувека назад, а последний капитальный ремонт был в 2005 году.
Длина моста — 121 метр, ширина — 13 метров. Ширина проезжей части — 9 метров, а пешеходного тротуара — 1,5 метра. Во время ремонта восстанавливали несущую способность моста, так как по нему постоянно ездит много машин, включая грузовые.
Ремонт начали прошлым летом. Подрядчики заменили асфальт, восстановили гидроизоляцию пролётов, отремонтировали пролёты и опоры моста, укрепили откосы устоев береговых опор и установили барьерное ограждение. На это потратили 105 млн рублей.