Эвакуированные белгородцы получат гуманитарную помощь от фонда «Поколение»

«Социальные проекты являются главными составляющими работы фонда „Поколения“. С 2022 года мы не свернули ни одного проекта, ни одной программы. У нас появились такие новые направления, как и реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, а также помощь детям, пострадавшим от обстрелов. Только с начала года на реализацию этих и подобных проектов фонд направил более 325 миллионов рублей», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.