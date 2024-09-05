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Эвакуированные белгородцы получат гуманитарную помощь от фонда «Поколение»

Эвакуированные белгородцы получат гуманитарную помощь от фонда «Поколение»

5 сентября 2024, 14:19
Две тонны гуманитарного груза от фонда Андрея Скоча доставлены в Старый Оскол.

Сейчас этот город является самой крупной площадкой по приёму людей, временно покинувших своё жильё. Здесь проживают жители Белгорода, Шебекинского и Грайворонского округа, Белгородского и Краснояружского районов. Большая часть находится в пунктах временного размещения, остальные — у родственников.

Новая партия помощи сформирована индивидуально с учётом потребностей каждого человека. Это — товары первой необходимости, начиная от предметов гигиены, постельного белья и текстиля, заканчивая бутилированной водой.

В этом году партии гуманитарной помощи от фонда «Поколение», помимо Старого Оскола, поступили в Губкин и Красногвардейский район.

«Социальные проекты являются главными составляющими работы фонда „Поколения“. С 2022 года мы не свернули ни одного проекта, ни одной программы. У нас появились такие новые направления, как и реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, а также помощь детям, пострадавшим от обстрелов. Только с начала года на реализацию этих и подобных проектов фонд направил более 325 миллионов рублей», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Гуманитарная помощь#Фонд Поколение
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