Эвакуированные белгородцы получат гуманитарную помощь от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Сейчас этот город является самой крупной площадкой по приёму людей, временно покинувших своё жильё. Здесь проживают жители Белгорода, Шебекинского и Грайворонского округа, Белгородского и Краснояружского районов. Большая часть находится в пунктах временного размещения, остальные — у родственников.
Новая партия помощи сформирована индивидуально с учётом потребностей каждого человека. Это — товары первой необходимости, начиная от предметов гигиены, постельного белья и текстиля, заканчивая бутилированной водой.
В этом году партии гуманитарной помощи от фонда «Поколение», помимо Старого Оскола, поступили в Губкин и Красногвардейский район.
«Социальные проекты являются главными составляющими работы фонда „Поколения“. С 2022 года мы не свернули ни одного проекта, ни одной программы. У нас появились такие новые направления, как и реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, а также помощь детям, пострадавшим от обстрелов. Только с начала года на реализацию этих и подобных проектов фонд направил более 325 миллионов рублей», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.