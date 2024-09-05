До пяти лет из-за 10 тысяч рублей: пожилая белгородка взяла чужие деньги из банкомата

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В отделение полиции поступила жалоба от жительницы Белгорода, сообщившей о пропаже 10 000 рублей, оставленных ею в банкомате в результате невнимательности.
После расследования полицейские обнаружили подозреваемую: 67-летнюю местную жительницу.
По предварительным данным, потерпевшая не удостоверилась в зачислении денег и не заметила технического сбоя, который привёл к тому, что деньги остались в купюроприёмнике.
Вслед за потерпевшей к банкомату в торговом центре подошла подозреваемая и, обнаружив деньги, похитила их.
В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.