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Пожилой белгородке грозит лишение свободы из-за присвоенных 10 000 рублей

До пяти лет из-за 10 тысяч рублей: пожилая белгородка взяла чужие деньги из банкомата

5 сентября 2024, 17:10
Фото: 1MI

Пожилой белгородке грозит лишение свободы из-за присвоенных 10 000 рублей

В краже подозревают 67-летнюю жительницу Белгорода. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее рассказали в УМВД России по Белгороду.

В отделение полиции поступила жалоба от жительницы Белгорода, сообщившей о пропаже 10 000 рублей, оставленных ею в банкомате в результате невнимательности.

После расследования полицейские обнаружили подозреваемую: 67-летнюю местную жительницу.

По предварительным данным, потерпевшая не удостоверилась в зачислении денег и не заметила технического сбоя, который привёл к тому, что деньги остались в купюроприёмнике.

Вслед за потерпевшей к банкомату в торговом центре подошла подозреваемая и, обнаружив деньги, похитила их.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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#Кристина Семенчук#Уголовное дело#Кража#Полиция#Банкомат#Белгород#Пожилая женщина
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