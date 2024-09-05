Белгородцы «потеряли» мангалы на «Берегах»: когда их убрали и по какой причине

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Нужны ли в центре Белгорода общедоступные мангалы? Эту тему поднял урбанист Владимир Титов. Ранее их планировалось установить на обновлённой набережной «Берега», однако что-то пошло не так.
Установку мангалов предусмотрели ещё на этапе проектирования, были подготовлены специальные зоны — беседки для пикников. Но затем их всё-таки убрали. Их исчезновение заметили ещё в мае.
Белгородцы предположили, что либо мангалы планируют заменить на новые, либо сама концепция парка, пропагандирующего здоровый образ жизни, не предусматривает мест для приготовления шашлыка.
Вторую версию в итоге подтвердили. Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что возник конфликт: с одной стороны, есть спортивные площадки и дети, а с другой — мангалы и связанные с ними увеселительные развлечения.