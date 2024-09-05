Белгородцы «потеряли» мангалы на «Берегах»: когда их убрали и по какой причине

Вторую версию в итоге подтвердили. Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что возник конфликт: с одной стороны, есть спортивные площадки и дети, а с другой — мангалы и связанные с ними увеселительные развлечения.

Белгородцы предположили, что либо мангалы планируют заменить на новые, либо сама концепция парка, пропагандирующего здоровый образ жизни, не предусматривает мест для приготовления шашлыка.

Установку мангалов предусмотрели ещё на этапе проектирования, были подготовлены специальные зоны — беседки для пикников. Но затем их всё-таки убрали. Их исчезновение заметили ещё в мае.

Нужны ли в центре Белгорода общедоступные мангалы? Эту тему поднял урбанист Владимир Титов . Ранее их планировалось установить на обновлённой набережной «Берега», однако что-то пошло не так.

Нужно ли вернуть мангалы на «Берега»?