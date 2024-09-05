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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Белгороде спорят, возвращать ли мангалы на «Берега»

Белгородцы «потеряли» мангалы на «Берегах»: когда их убрали и по какой причине

5 сентября 2024, 09:51
Фото: Владимир Титов / https://t.me/VldmrTitov
В Белгороде спорят, возвращать ли мангалы на «Берега»

Белгородцев озадачило исчезновение мангалов на «Берегах»

Некоторых белгородцев расстроило исчезновение мангалов на обновлённой набережной. Тему вновь поднял урбанист Владимир Титов. К слову, убрали мангалы ещё в мае, тогда же власти объяснили, почему приняли такое решение.

Нужны ли в центре Белгорода общедоступные мангалы? Эту тему поднял урбанист Владимир Титов. Ранее их планировалось установить на обновлённой набережной «Берега», однако что-то пошло не так.

Установку мангалов предусмотрели ещё на этапе проектирования, были подготовлены специальные зоны — беседки для пикников. Но затем их всё-таки убрали. Их исчезновение заметили ещё в мае.

Белгородцы предположили, что либо мангалы планируют заменить на новые, либо сама концепция парка, пропагандирующего здоровый образ жизни, не предусматривает мест для приготовления шашлыка.

Вторую версию в итоге подтвердили. Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что возник конфликт: с одной стороны, есть спортивные площадки и дети, а с другой — мангалы и связанные с ними увеселительные развлечения.

Нужно ли вернуть мангалы на «Берега»?
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#Валерия Колесникова#Опросы#Белгородская область#Реконструкция#Здоровый образ жизни#Шашлык#Белгород#Мангалы#Берега#Пикники
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