Белгородка оформила несколько кредитов на покойника

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
У 38-летней жительницы Вейделевского района умер сожитель. После его смерти у женщины остались телефон с сим-картой и банковским приложением. Изменив пароль, она получила доступ к счёту покойного.
Чуть позже она решила оформить на имя умершего кредит. Первые 12 попыток оказались неудачными, но после уменьшения суммы банк всё-таки одобрил займы. В результате подозреваемая взяла два кредита на общую сумму 130 тысяч рублей. Долг выплачивать она, разумеется, не собиралась.
Представители банка обратились в полицию. Личность подозреваемой была установлена. Следователь ОМВД России по Вейделевскому району возбудил уголовное дело о мошенничестве и покушении на него (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159.6 УК РФ соответственно).
Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы, расследование продолжается.