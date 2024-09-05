Белгородка оформила несколько кредитов на покойника

После смерти сожителя 38-летняя белгородка получила доступ к его банковскому счёту. Она не растерялась и решила оформить на имя умершего кредит и, несмотря на несколько неудачных попыток, получила 130 тысяч рублей. Теперь ей грозит срок в тюрьме, сообщили в региональном УМВД.

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