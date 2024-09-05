bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Белгородка похитила более 100 тысяч рублей у банка.

Белгородка оформила несколько кредитов на покойника

5 сентября 2024, 15:49
Фото: 1MI
Белгородка похитила более 100 тысяч рублей у банка.
После смерти сожителя 38-летняя белгородка получила доступ к его банковскому счёту. Она не растерялась и решила оформить на имя умершего кредит и, несмотря на несколько неудачных попыток, получила 130 тысяч рублей. Теперь ей грозит срок в тюрьме, сообщили в региональном УМВД.

У 38-летней жительницы Вейделевского района умер сожитель. После его смерти у женщины остались телефон с сим-картой и банковским приложением. Изменив пароль, она получила доступ к счёту покойного.

Чуть позже она решила оформить на имя умершего кредит. Первые 12 попыток оказались неудачными, но после уменьшения суммы банк всё-таки одобрил займы. В результате подозреваемая взяла два кредита на общую сумму 130 тысяч рублей. Долг выплачивать она, разумеется, не собиралась.

Представители банка обратились в полицию. Личность подозреваемой была установлена. Следователь ОМВД России по Вейделевскому району возбудил уголовное дело о мошенничестве и покушении на него (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159.6 УК РФ соответственно).

Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы, расследование продолжается.

Более 21 млн рублей перевели телефонным аферистам белгородцы за прошедшие выходные
Узнать подробнее
Читайте также:
6,5 млн рублей перечислили мошенникам белгородцы за суткиБелгородка после романтического общения с «майором» потеряла 400 тысяч рублейОт выгоды к уголовному делу: белгородка получила 4,8 млн за жильё, которого нетСотрудника «Валуйского лесхоза» и ИП подозревают в хищении более 250 тысяч рублей
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Вейделевский район#Мошенничество#Уголовное дело#Полиция#Кредитование#Белгород#Покойник
Подпишитесь
ВСУ обстреляли Шебекино: погиб мужчина, огонь охватил дома, хозпостройки и склад
Сегодня, 14:59
Добрые воспоминания, тяжёлая реальность: у туристов проблемы с «Софи-тур»
Сегодня, 13:42
Ведут ли члены правительства Белгородской области рабочие переписки в Telegram?
Сегодня, 06:31
От выгоды к уголовному делу: белгородка получила 4,8 млн за жильё, которого нет
Сегодня, 09:14
В Белгороде начали восстанавливать обрушенный ракетой дом: что уже сделали?
Сегодня, 13:19
Огурцы растут в цене, а морковь дешевеет: что подорожало для белгородцев за неделю
Сегодня, 13:48