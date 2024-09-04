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В Строителе открылся первый офис ВТБ

В Строителе открылся первый офис ВТБ

4 сентября 2024, 12:57
ВТБ открыл первое отделение в Строителе Белгородской области — дополнительный офис «Яковлевский». Он расположен в центральной части города, в торговом центре «Арка». Время работы: в будни с 9:00 — 18:00, суббота и воскресенье — выходные.

Новое отделение открыто в «лёгком» формате и расположено по адресу: ул. Ленина 20а. Оно обслуживает розничных клиентов. Пространство оборудовано двумя рабочими местами и банкоматом. Удобные кресла и диванчик заменили традиционные стулья и стойки с перегородками. Пришедших клиентов встречают сотрудники с ноутбуками. В офисе можно получить личную консультацию специалистов и оформить любые продукты и услуги банка.

«В рамках новой стратегии до конца 2026 года ВТБ планирует увеличить сеть своих отделений на 40%, до 1,8 тыс. точек по всей стране. Только в этом году откроется свыше 200 новых офисов, один из них — в Строителе. Зачем это нужно в эпоху дистанционного обслуживания и диджитализации? Для того, чтобы каждый клиент имел возможность получить личную консультацию специалиста по всем финансовым вопросам, в которых аспект доверия очень важен. При этом любой наш продукт или услугу можно оформить онлайн», — рассказал на торжественном открытии Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент.

Всего сегодня в Белгородской области клиентам ВТБ доступны 20 отделений.

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#Алёна Мальцева#Банк#Офис#Строитель#ВТБ
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