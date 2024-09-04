В Строителе открылся первый офис ВТБ

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Новое отделение открыто в «лёгком» формате и расположено по адресу: ул. Ленина 20а. Оно обслуживает розничных клиентов. Пространство оборудовано двумя рабочими местами и банкоматом. Удобные кресла и диванчик заменили традиционные стулья и стойки с перегородками. Пришедших клиентов встречают сотрудники с ноутбуками. В офисе можно получить личную консультацию специалистов и оформить любые продукты и услуги банка.
«В рамках новой стратегии до конца 2026 года ВТБ планирует увеличить сеть своих отделений на 40%, до 1,8 тыс. точек по всей стране. Только в этом году откроется свыше 200 новых офисов, один из них — в Строителе. Зачем это нужно в эпоху дистанционного обслуживания и диджитализации? Для того, чтобы каждый клиент имел возможность получить личную консультацию специалиста по всем финансовым вопросам, в которых аспект доверия очень важен. При этом любой наш продукт или услугу можно оформить онлайн», — рассказал на торжественном открытии Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент.
Всего сегодня в Белгородской области клиентам ВТБ доступны 20 отделений.