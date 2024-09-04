В Строителе открылся первый офис ВТБ

Новое отделение открыто в «лёгком» формате и расположено по адресу: ул. Ленина 20а. Оно обслуживает розничных клиентов. Пространство оборудовано двумя рабочими местами и банкоматом. Удобные кресла и диванчик заменили традиционные стулья и стойки с перегородками. Пришедших клиентов встречают сотрудники с ноутбуками. В офисе можно получить личную консультацию специалистов и оформить любые продукты и услуги банка.