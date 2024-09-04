В школе в Белгороде не успели разобраться с последствиями обстрела перед учёбой

Почти месяц назад, 8 августа, при очередном обстреле в микрорайоне Крейда в школе № 11 выбило окно. Но за это время замену остекления никто так и не произвёл, хотя со 2 сентября в образовательном учреждении начали учиться дети. Белгородка обратилась с просьбой наконец исправить сложившуюся ситуацию.