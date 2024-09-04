В школе в Белгороде не успели разобраться с последствиями обстрела перед учёбой

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Почти месяц назад, 8 августа, при очередном обстреле в микрорайоне Крейда в школе № 11 выбило окно. Но за это время замену остекления никто так и не произвёл, хотя со 2 сентября в образовательном учреждении начали учиться дети. Белгородка обратилась с просьбой наконец исправить сложившуюся ситуацию.
Глава региона Вячеслав Гладков с ней согласился и сообщил, что все ремонтные работы завершат до вторника следующей недели. Он также объяснил причину такой задержки.
«У нас сейчас порядка 400 объектов, в том числе школ и детских садов с сильными повреждениями. Один детский сад в Белгороде полностью разрушен. Одновременно везде восстановить физически невозможно, к большому сожалению. По моей информации, окна не мешают началу учебного процесса, угрозы ранения для детей нет», — пояснил глава.