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В повреждённой школе Белгорода заменят окно спустя месяц после обстрела

В школе в Белгороде не успели разобраться с последствиями обстрела перед учёбой

4 сентября 2024, 08:05
Фото: 1MI

В повреждённой школе Белгорода заменят окно спустя месяц после обстрела

Белгородцы попросили вставить окно в школу на Крейде, которая пострадала при обстреле около месяца назад. На обращение отреагировал губернатор Белгородской области: он объяснил причину задержки и назвал сроки восстановления.
Сюжет
Школа

Почти месяц назад, 8 августа, при очередном обстреле в микрорайоне Крейда в школе № 11 выбило окно. Но за это время замену остекления никто так и не произвёл, хотя со 2 сентября в образовательном учреждении начали учиться дети. Белгородка обратилась с просьбой наконец исправить сложившуюся ситуацию.

Глава региона Вячеслав Гладков с ней согласился и сообщил, что все ремонтные работы завершат до вторника следующей недели. Он также объяснил причину такой задержки.

«У нас сейчас порядка 400 объектов, в том числе школ и детских садов с сильными повреждениями. Один детский сад в Белгороде полностью разрушен. Одновременно везде восстановить физически невозможно, к большому сожалению. По моей информации, окна не мешают началу учебного процесса, угрозы ранения для детей нет», — пояснил глава.
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Школа#Новости Белгорода#Окна#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрелы
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