В МЧС назвали причину крупного пожара под Белгородом

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Около 14:40 читатели Бел.Ру сообщили о сильном задымлении со стороны Стрелецкого. Пожар был виден даже в черте областного центра, а дороги вблизи населённого пункта охватил густой дым.
В региональном МЧС сообщили, что в селе Белгородского района возникло возгорание сухой травы. Сейчас на месте работают дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей, угрозы распространения огня нет.
На территории региона уже некоторое время действует максимальный уровень пожарной опасности. О повышенном риске пожароопасных ситуаций спасатели предупреждали ранее.