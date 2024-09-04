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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Большое задымление в стороне села Стрелецкое.

В МЧС назвали причину крупного пожара под Белгородом

4 сентября 2024, 12:34
Фото: bel.ru
Большое задымление в стороне села Стрелецкое.
Примерно час назад белгородцы заметили крупное возгорание в районе села Стрелецкое. В региональной Службе спасения рассказали, что загорелась сухая трава. На место отправились пожарные.
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МЧС

Около 14:40 читатели Бел.Ру сообщили о сильном задымлении со стороны Стрелецкого. Пожар был виден даже в черте областного центра, а дороги вблизи населённого пункта охватил густой дым.

В региональном МЧС сообщили, что в селе Белгородского района возникло возгорание сухой травы. Сейчас на месте работают дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей, угрозы распространения огня нет.

На территории региона уже некоторое время действует максимальный уровень пожарной опасности. О повышенном риске пожароопасных ситуаций спасатели предупреждали ранее.

Автодорога в районе Стрелецкого.
Видео: bel.ru
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#Валерия Колесникова#Видео#Происшествия#МЧС#Пожар#Стрелецкое#Сухая трава#Новости Белгорода#Белгород
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