В Белгородской области нашли журнал «Дрон», но он не о том, о чём вы подумали

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Один из белгородцев обратил внимание на необычный литературно-художественный журнал, который выходит в области с 2021 года. Всё из-за его названия — «Дрон».
Издание выходит два раза в год в физическом и электронном форматах. Оно посвящено современной прозе, поэзии, публицистике и критике. На сегодняшний день вышло шесть выпусков.
Всего журнал насчитывает пять рубрик: «Белгородская черта», «Города и веси», «Грани самоцветов», «Живая вода» и «Нескучный юмор». Претендовать на авторство в них могут все желающие, не только белгородские поэты и прозаики. Они также могут поучаствовать в литературном конкурсе имени нашего земляка Владислава Шаповалова «Медвяный звон».
Авторы «Дрона» рассказывают о своём детище очень миролюбиво. Журнал, по их мнению, должен доставлять только новости книжного мира, а предупреждать лишь об опасностях, предостерегающих писателей и читателей.