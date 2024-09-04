В Белгородской области нашли журнал «Дрон», но он не о том, о чём вы подумали

Всего журнал насчитывает пять рубрик: «Белгородская черта», «Города и веси», «Грани самоцветов», «Живая вода» и «Нескучный юмор». Претендовать на авторство в них могут все желающие, не только белгородские поэты и прозаики. Они также могут поучаствовать в литературном конкурсе имени нашего земляка Владислава Шаповалова «Медвяный звон».