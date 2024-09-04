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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Сайт журнала «Дрон».

В Белгородской области нашли журнал «Дрон», но он не о том, о чём вы подумали

4 сентября 2024, 16:09
Фото: dronjournal.ru
Сайт журнала «Дрон».

Журнал «Дрон» выпускают в Белгородской области

Пожалуй, самый желанный «Дрон», который можно встретить в Белгородской области. Это журнал, посвящённый литературному миру региона. Что он из себя представляет и кто его создал, узнали журналисты «Фонаря».

Один из белгородцев обратил внимание на необычный литературно-художественный журнал, который выходит в области с 2021 года. Всё из-за его названия — «Дрон».

Издание выходит два раза в год в физическом и электронном форматах. Оно посвящено современной прозе, поэзии, публицистике и критике. На сегодняшний день вышло шесть выпусков.

Всего журнал насчитывает пять рубрик: «Белгородская черта», «Города и веси», «Грани самоцветов», «Живая вода» и «Нескучный юмор». Претендовать на авторство в них могут все желающие, не только белгородские поэты и прозаики. Они также могут поучаствовать в литературном конкурсе имени нашего земляка Владислава Шаповалова «Медвяный звон».

Авторы «Дрона» рассказывают о своём детище очень миролюбиво. Журнал, по их мнению, должен доставлять только новости книжного мира, а предупреждать лишь об опасностях, предостерегающих писателей и читателей.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Новости Белгорода#Литература#Поэзия#Журнал#Белгород#Проза#Дрон#Публицистика
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