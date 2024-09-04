Теперь t2: Tele2 сменил название из-за истекающей лицензии?

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Российский мобильный оператор Tele2 сменил название. Теперь он называется t2. Одним названием дело не обошлось, пришлось провести полный ребрендинг, в том числе обновить логотип.
В компании объяснили такое решение «эволюцией». Гендиректор Антон Годовиков объяснил «Ведомостям», что бренд им «уже жмёт». Отношений с шведским концерном после продажи бизнеса в России у них нет, ничего больше, кроме названия, их не связывает.
Но, что более вероятно, мера попросту вынужденная. В конца 2024 года у компании истекает срок действия лицензии на использование шведского бренда Tele2.