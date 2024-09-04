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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

У оператора Tele2 истекает лицензия на использование бренда

Теперь t2: Tele2 сменил название из-за истекающей лицензии?

4 сентября 2024, 13:56

У оператора Tele2 истекает лицензия на использование бренда

Один из крупнейших операторов мобильной связи в России провёл масштабный ребрендинг: компания Tele2 сменила название и логотип. Почему оператор отказался от известного бренда? Выяснили в РБК.

Российский мобильный оператор Tele2 сменил название. Теперь он называется t2. Одним названием дело не обошлось, пришлось провести полный ребрендинг, в том числе обновить логотип.

В компании объяснили такое решение «эволюцией». Гендиректор Антон Годовиков объяснил «Ведомостям», что бренд им «уже жмёт». Отношений с шведским концерном после продажи бизнеса в России у них нет, ничего больше, кроме названия, их не связывает.

Но, что более вероятно, мера попросту вынужденная. В конца 2024 года у компании истекает срок действия лицензии на использование шведского бренда Tele2.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Россия#Логотип#Ребрендинг#Мобильный оператор#T2
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