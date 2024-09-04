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Алексея Щербакова заметили в Курске

Стендап-комик Алексей Щербаков отправил партию гумпомощи курянам

4 сентября 2024, 09:29
Фото: страница Светланы Козиной в ВК
Алексея Щербакова заметили в Курске
Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома после вторжения на территорию региона ВСУ, помогает вся Россия, в том числе звёзды. Популярный комик Алексей Щербаков пожертвовал партию гуманитарной помощи пострадавшим беженцам, пишут «Курские известия».
Сюжет
Беженцы

Стендап-комик Алексей Щербаков привёз в Курск гуманитарный груз. Об этом рассказала известный волонтёр группы Помощи бездомным и нуждающимся Курска «Наша хата не с краю» Светлана Козина.

«Сейчас ещё один груз приехал. Ребята из Подмосковья привезли гуманитарную помощь для наших вынужденных переселенцев. Спасибо большое за то, что вся Россия нас поддерживает», — поблагодарила Светлана.

В своих официальных социальных сетях комик о визите в Курск не сообщал.

Новая партия гуманитарного груза для курских беженцев.
Видео: Группа Помощи бездомным и нуждающимся Курска
Дима Билан, Ида Галич и другие звёзды сделали пожертвования для белгородцев и курян
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#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Курская область#Гуманитарная помощь#Беженцы#Курск#Черноземье#Стендап#Алексей Щербаков
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