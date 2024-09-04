Стендап-комик Алексей Щербаков отправил партию гумпомощи курянам

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Стендап-комик Алексей Щербаков привёз в Курск гуманитарный груз. Об этом рассказала известный волонтёр группы Помощи бездомным и нуждающимся Курска «Наша хата не с краю» Светлана Козина.
«Сейчас ещё один груз приехал. Ребята из Подмосковья привезли гуманитарную помощь для наших вынужденных переселенцев. Спасибо большое за то, что вся Россия нас поддерживает», — поблагодарила Светлана.
В своих официальных социальных сетях комик о визите в Курск не сообщал.