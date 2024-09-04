Стендап-комик Алексей Щербаков отправил партию гумпомощи курянам

Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома после вторжения на территорию региона ВСУ, помогает вся Россия, в том числе звёзды. Популярный комик Алексей Щербаков пожертвовал партию гуманитарной помощи пострадавшим беженцам, пишут «Курские известия».

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