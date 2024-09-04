Работники СГОКа реализуют волонтерские проекты

Проект машиниста насосных установок цеха обогащения СГОК Александра Головенченкова «Бадминтон для всех» позволит проводить занятия по бадминтону в спортзале ФОК «Юность» Старого Оскола как для стойленцев, так и для жителей близлежащих микрорайонов, ветеранов комбината. На средства гранта планируют закупить ракетки и воланы для проведения открытых занятий по бадминтону.