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Работники СГОКа реализуют волонтерские проекты

Работники СГОКа реализуют волонтерские проекты

4 сентября 2024, 10:37
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» подвели итоги корпоративного конкурса волонтерских проектов #НаВолне. Гранты до 100 тысяч рублей получат три социальные инициативы по созданию новых возможностей для здорового и активного образа жизни.
Сюжет
Конкурс

Проект машиниста насосных установок цеха обогащения СГОК Александра Головенченкова «Бадминтон для всех» позволит проводить занятия по бадминтону в спортзале ФОК «Юность» Старого Оскола как для стойленцев, так и для жителей близлежащих микрорайонов, ветеранов комбината. На средства гранта планируют закупить ракетки и воланы для проведения открытых занятий по бадминтону.

«Бадминтон — одна из самых популярных игр в мире. Этот вид спорта доступен всем — игра позволяет регулировать интенсивность нагрузки в зависимости от состояния здоровья и физической подготовки. К тому же бадминтон — это хорошее хобби и возможность весело проводить досуг, способ найти новых друзей», — уверен автор идеи.

Проект электрослесаря цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования СГОК Сергея Коршикова «Спортивный зал — вход свободный» поможет приобщить к спорту жителей села Долгая Поляна Старооскольского городского округа. Вместе с волонтерами Сергей планирует сделать косметический ремонт в спортивном зале села, закупить спортивный инвентарь.

«Спортивный зал находится в Долгополянском Центре культурного развития. Мы с волонтерами планируем покрасить в нем стены, отремонтировать осветительную арматуру, установить на окна защитные сетки. Дополнительно закупим волейбольные сетки, волейбольные и баскетбольные мячи, стол, ракетки и мячи для игры в теннис. Хочется, чтобы сельская молодежь тоже имела возможность с пользой проводить свободное время, знакомиться, общаться», — поделился планами автор проекта.

Инициатива специалиста управления контроллинга СГОКа (площадка Стагдок, Липецкий район) Татьяны Чесноковой «Серебряные живописи долголетия» направлена на объединение пожилых людей — бывших работников Стагдока, и укрепление социальных связей между ними. Первое мероприятие собрало 40 участников, которые реализовали свои творческие идеи на мастер-классе по росписи эко-сумок.

«Наши пенсионеры — активные, любознательные люди, которые стремятся сохранить бодрость духа, развить новые интересы и навыки, расширить круг общения. Так как я увлекаюсь изобразительным искусством, решила порадовать наших коллег на пенсии мастер-классами по рисованию. Мне хотелось, чтобы у участников остались не только положительные впечатления, а еще что-то на память. Поэтому на первом мастер-классе мы разрисовали шоперы — эко-сумки, с которыми приятно будет сходить в магазин или на пикник. В следующий раз планируем организовать мастер-класс по росписи песочного печенья глазурью», — рассказала Татьяна.

Корпоративный конкурс #НаВолне проводится среди сотрудников Группы НЛМК на территории Алтайского края, Липецкой, Белгородской и Свердловской областей. Благодаря конкурсу стойленские волонтеры обустроили творческое пространство и организовали спортивный фестиваль в селе Песчанка Старооскольского городского округа, обустроили место отдыха для пациентов городской больницы, создали развивающие пространство для воспитанников Центра образования «Перспектива» — детей с РАС — и их родителей.

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#Алёна Мальцева#Пенсионеры#Конкурс#Волонтёры#РАС
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