Осуждённых привлекают к уборке последствий обстрелов в Белгороде

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Белгороде на учёте в уголовно-исполнительной инспекции состоят более 500 человек, осуждённых к исправительным работам. Сейчас их привлекают не только к благоустройству городских улиц, но и к ликвидации последствий обстрелов.
С 30 августа город неоднократно подвергался серьёзным атакам со стороны ВСУ. В результате были повреждены дома в частном секторе и многоэтажки, а также коммерческие и социальные объекты. Пострадали фасады зданий, кровли и остекление.
Прокурор отметил, что применение наказания в виде общественных работ способствует социальной адаптации осуждённых, приобретению ими трудовых навыков и возможности трудоустройству. Это в свою очередь помогает снизить вероятность рецидива преступлений.