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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Осуждённых привлекают к уборке последствий обстрелов в Белгороде

Осуждённых привлекают к уборке последствий обстрелов в Белгороде

4 сентября 2024, 13:04
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Кто одним из первых подключается к устранению последствий атак на Белгород? Не только сотрудники Белгорблагоустройства. К уборке стекла, фрагментов фасадов и других разрушений привлекают осуждённых, приговорённых к исправительным работам, рассказали в прокуратуре.

В Белгороде на учёте в уголовно-исполнительной инспекции состоят более 500 человек, осуждённых к исправительным работам. Сейчас их привлекают не только к благоустройству городских улиц, но и к ликвидации последствий обстрелов.

С 30 августа город неоднократно подвергался серьёзным атакам со стороны ВСУ. В результате были повреждены дома в частном секторе и многоэтажки, а также коммерческие и социальные объекты. Пострадали фасады зданий, кровли и остекление.

Прокурор отметил, что применение наказания в виде общественных работ способствует социальной адаптации осуждённых, приобретению ими трудовых навыков и возможности трудоустройству. Это в свою очередь помогает снизить вероятность рецидива преступлений.

Есть прямые попадания: официальная информация о последствиях обстрела Белгорода
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Наказание#Новости Белгорода#Исправительные работы#Белгород#Общественные работы#Обстрелы
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