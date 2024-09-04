Официальной водой ВЭФ во Владивостоке стал партнер мероприятия «Легенда Байкала»

В рамках ВЭФ генеральный директор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев рассказал о планах компании на будущее. По его словам, добившись ведущей позиции на российском рынке бутилированной воды в стекле, «Байкал Аква» готовится к расширению своих производственных мощностей. В ближайшее время будут запущены новые заводы в Байкальске Иркутской области, а также на юге России. Кроме того, компания намерена выпустить новые виды продукции, включая напитки на основе байкальской воды и в категориях L-Ice и Limited edition.