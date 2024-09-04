Официальной водой ВЭФ во Владивостоке стал партнер мероприятия «Легенда Байкала»

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
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Updated Сегодня, 18:03
Байкальская вода славится своей кристальной чистотой, высоким содержанием природного кислорода (12 миллиграммов на литр) и уровнем pH, близким к оптимальным показателям для человека (от 7,2 до 8,2). Такой состав обеспечивает её отличное усвоение организмом, даря человеку энергию и силу, пишет vostokmedia.com.
На сегодняшний день бренд «Легенда Байкала» стал лидером на рынке байкальской воды в России. Завод компании — единственный в стране — расположен на берегу Байкала и осуществляет добычу воды с глубины 400 метров.
В рамках ВЭФ генеральный директор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев рассказал о планах компании на будущее. По его словам, добившись ведущей позиции на российском рынке бутилированной воды в стекле, «Байкал Аква» готовится к расширению своих производственных мощностей. В ближайшее время будут запущены новые заводы в Байкальске Иркутской области, а также на юге России. Кроме того, компания намерена выпустить новые виды продукции, включая напитки на основе байкальской воды и в категориях L-Ice и Limited edition.
Сейчас потребители все чаще выбирают воду в стеклянной упаковке, которая является более экологичной альтернативой пластиковым бутылкам. Известно, что регулярное потребление воды способствует укреплению иммунитета, помогает восстановлению после физической активности и увеличивает общую работоспособность. Поэтому спрос на качественную воду остается высоким как в России, так и в других развитых странах.