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Новые взрывы и отсутствие афиш в городе: что в среду произошло в Белгороде?

Новые взрывы и отсутствие афиш в городе: что в среду произошло в Белгороде?

4 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 4 сентября, белгородцы обсуждали очередные взрывы, разбудившие многих в четыре утра, и опустевшие городские афиши. В то же время мэрия Белгорода объяснила, поменяют ли они дизайн объекта, который разместят в Сосновке, так не понравившегося многим жителям. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Снова взрывы

Утро 4 сентября в очередной раз началось со взрывов. Очень громко над Белгородом и Белгородским районом было примерно в 04:30. Очевидцы стали присылать в местные Telegram-каналы осколки, которые они находили у себя во дворе, однако ни о каких крупных последствиях не сообщалось.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским округом сработала система ПВО. В Севрюково осколком пробило кровлю частного дома, однако других серьёзных последствий, как и пострадавших, нет.

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Белгородцы не оценили будущую надпись в Сосновке

Жители Белгорода не очень положительно отнеслись к дизайну новой арт-конструкции, которую местные власти планируют разместить в парке Сосновка. Согласно проведённому Бел.Ру опросу, 58% респондентов недовольны оформлением, 26% ещё не определились со своим мнением и только 16% нравится концепция.

Редакция обратилась в мэрию, чтобы получить больше информации о закупке и узнать, планируют ли они изменить дизайн. Сейчас, по их задумке, железные буквы выстраиваются в фразу «Парк Сосновка».

Как сообщили в администрации, арт-объект «Сосновка Парк» — это информационно-декоративный элемент, дизайн которого обусловлен его многофункциональностью. Заметить такие буквы можно будет с разных видовых мест. Поскольку на торгах уже был представлен эскиз, его будет реализовывать ООО «Феникс».

В состав закупки входят 12 букв с подсветкой, некоторые из которых будут оборудованы качелями, лежаками, скамейками и велопарковкой. Фасадный элемент «Ёлочки» будет размещён на торцах конструкций. Арт-объект установят в районе объездной дороги Разумное — Соломино.

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Почему со стендов исчезли афиши?

В Белгороде жители заметили, что на городских афишах перестали появляться объявления о концертах и других мероприятиях. Редакция Бел.Ру решила узнать у мэрии о причинах.

В администрации ответили, что афиши размещаются только по запросу организаторов мероприятий, коих в настоящее время почти нет. При этом о каких-либо ограничениях в связи с действием режимов КТО и ЧС мэрия не знает.

Афишные стенды в городе принадлежат ООО «Рекламное агентство „НИКА-Медиа“», чьим генеральным директором является Александр Кулабухов.

Известно, что в прошлом году выручка компании составила 5,1 млн рублей, а чистая прибыль — 297 тыс. рублей, что на 240% больше, чем в 2022 году, когда выручка была 4 млн, а прибыль — 88 тыс. рублей.

Спроса нет: почему на афишных стендах в Белгороде нет объявлений о концертах?
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