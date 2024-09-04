Новые взрывы и отсутствие афиш в городе: что в среду произошло в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Утро 4 сентября в очередной раз началось со взрывов. Очень громко над Белгородом и Белгородским районом было примерно в 04:30. Очевидцы стали присылать в местные Telegram-каналы осколки, которые они находили у себя во дворе, однако ни о каких крупных последствиях не сообщалось.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским округом сработала система ПВО. В Севрюково осколком пробило кровлю частного дома, однако других серьёзных последствий, как и пострадавших, нет.
Жители Белгорода не очень положительно отнеслись к дизайну новой арт-конструкции, которую местные власти планируют разместить в парке Сосновка. Согласно проведённому Бел.Ру опросу, 58% респондентов недовольны оформлением, 26% ещё не определились со своим мнением и только 16% нравится концепция.
Редакция обратилась в мэрию, чтобы получить больше информации о закупке и узнать, планируют ли они изменить дизайн. Сейчас, по их задумке, железные буквы выстраиваются в фразу «Парк Сосновка».
Как сообщили в администрации, арт-объект «Сосновка Парк» — это информационно-декоративный элемент, дизайн которого обусловлен его многофункциональностью. Заметить такие буквы можно будет с разных видовых мест. Поскольку на торгах уже был представлен эскиз, его будет реализовывать ООО «Феникс».
В состав закупки входят 12 букв с подсветкой, некоторые из которых будут оборудованы качелями, лежаками, скамейками и велопарковкой. Фасадный элемент «Ёлочки» будет размещён на торцах конструкций. Арт-объект установят в районе объездной дороги Разумное — Соломино.
В Белгороде жители заметили, что на городских афишах перестали появляться объявления о концертах и других мероприятиях. Редакция Бел.Ру решила узнать у мэрии о причинах.
В администрации ответили, что афиши размещаются только по запросу организаторов мероприятий, коих в настоящее время почти нет. При этом о каких-либо ограничениях в связи с действием режимов КТО и ЧС мэрия не знает.
Афишные стенды в городе принадлежат ООО «Рекламное агентство „НИКА-Медиа“», чьим генеральным директором является Александр Кулабухов.
Известно, что в прошлом году выручка компании составила 5,1 млн рублей, а чистая прибыль — 297 тыс. рублей, что на 240% больше, чем в 2022 году, когда выручка была 4 млн, а прибыль — 88 тыс. рублей.