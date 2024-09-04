Новые взрывы и отсутствие афиш в городе: что в среду произошло в Белгороде?

Утро 4 сентября в очередной раз началось со взрывов. Очень громко над Белгородом и Белгородским районом было примерно в 04:30. Очевидцы стали присылать в местные Telegram-каналы осколки, которые они находили у себя во дворе, однако ни о каких крупных последствиях не сообщалось.