LIFE запустил проект «Есть нюанс» для подростков и родителей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как пишет издание, сексолог Елена Толстая рассказала о подготовке к первому сексу, когда следует отказаться от близости и почему возрастом согласия признают именно 16 лет. По ее словам, молодые люди должны задавать себе вопрос, действительно ли они хотят близости. Поскольку если присутствует страх или есть какие-либо сомнения, то лучше прямо сейчас отказаться от первого секса.
Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов рассказал, почему подросткам необходимо использовать средства с SPF. По его словам, такие средства помогают защитить кожу от солнечных лучей, не дают ей сгореть, предотвращают появление пигментации. Но самое главное — они являются профилактикой рака кожи. Также Александр рассказал о видах средств с SPF и правилах их использования.
Врач — уролог-андролог Марк Гадзиян прокомментировал тему о спонтанной эрекции. Он отметил, что у каждого человека этот процесс начинается по-разному, но он не должен вызывать недоумения. По его словам, это является нормой. Проблема — это когда нет спонтанной эрекции.
Подростков волнуют самые разнообразные вопросы: лишний вес, взаимоотношения со сверстниками, панические атаки, а также религиозные вопросы.
Целью проекта «Есть нюанс» является просвещение молодых людей в самых разнообразных сферах, включая область сексуального образования. Также он направлен и на родителей подростков, чтобы они могли спокойно говорить с детьми на неудобные темы. Специально для них на сайте Life.ru будут выходить статьи. Чтобы собрать самые актуальные и насущные вопросы, волнующие современных подростков, LIFE провел опрос, где молодежь анонимно задавала свои вопросы.
В выпусках проекта «Есть нюанс» пользователи узнают об интимной жизни, физиологии взросления, выборе профессии, стрессе, совмещении трендов и религиозного взгляда.
Выходить они будут на площадках LIFE в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», а также на видеохостинге Rutube. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).