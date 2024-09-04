LIFE запустил проект «Есть нюанс» для подростков и родителей

Как пишет издание, сексолог Елена Толстая рассказала о подготовке к первому сексу, когда следует отказаться от близости и почему возрастом согласия признают именно 16 лет. По ее словам, молодые люди должны задавать себе вопрос, действительно ли они хотят близости. Поскольку если присутствует страх или есть какие-либо сомнения, то лучше прямо сейчас отказаться от первого секса.