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LIFE запустил проект «Есть нюанс» для подростков и родителей

LIFE запустил проект «Есть нюанс» для подростков и родителей

4 сентября 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
В паблике LIFE в социальной сети «ВКонтакте» вышли первые вертикальные ролики, в которых специалисты ответили на самые пикантные и не всегда удобные вопросы подрастающего поколения.

Как пишет издание, сексолог Елена Толстая рассказала о подготовке к первому сексу, когда следует отказаться от близости и почему возрастом согласия признают именно 16 лет. По ее словам, молодые люди должны задавать себе вопрос, действительно ли они хотят близости. Поскольку если присутствует страх или есть какие-либо сомнения, то лучше прямо сейчас отказаться от первого секса.

Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов рассказал, почему подросткам необходимо использовать средства с SPF. По его словам, такие средства помогают защитить кожу от солнечных лучей, не дают ей сгореть, предотвращают появление пигментации. Но самое главное — они являются профилактикой рака кожи. Также Александр рассказал о видах средств с SPF и правилах их использования.

Врач — уролог-андролог Марк Гадзиян прокомментировал тему о спонтанной эрекции. Он отметил, что у каждого человека этот процесс начинается по-разному, но он не должен вызывать недоумения. По его словам, это является нормой. Проблема — это когда нет спонтанной эрекции.

Подростков волнуют самые разнообразные вопросы: лишний вес, взаимоотношения со сверстниками, панические атаки, а также религиозные вопросы.

Целью проекта «Есть нюанс» является просвещение молодых людей в самых разнообразных сферах, включая область сексуального образования. Также он направлен и на родителей подростков, чтобы они могли спокойно говорить с детьми на неудобные темы. Специально для них на сайте Life.ru будут выходить статьи. Чтобы собрать самые актуальные и насущные вопросы, волнующие современных подростков, LIFE провел опрос, где молодежь анонимно задавала свои вопросы.

В выпусках проекта «Есть нюанс» пользователи узнают об интимной жизни, физиологии взросления, выборе профессии, стрессе, совмещении трендов и религиозного взгляда.

Выходить они будут на площадках LIFE в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», а также на видеохостинге Rutube. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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