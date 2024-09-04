Буцаев и Беспрозванных поговорили о развитии системы ТКО в Калининградской области

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
По словам Буцаева, РЭО готов профинансировать инфраструктурные инвестпроекты в сфере обращения с отходами в размере до 95% от объема инвестиций, которые были утверждены по результатам госэкспертизы. Также компания, отметил Буцаев, готова оказать методологическую поддержку в реализации проектов по ликвидации объектов накопленного ущерба. Строительство мусоросортировочных комплексов (МСК) позволит региону полностью выполнить показатели национального проекта «Экология».
Стороны обсудили основные задачи в сфере обращения с ТКО, в частности развитие эковолонтерства в регионе, проекты по модернизации полигонов и строительству МСК и другие вопросы, которые позволят обеспечить долю утилизации более 50% образующихся на территории Калининградской области ТКО. Достижение этих показателей необходимо для формирования экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.
Алексей Беспрозванных отметил, что необходимость создания инфраструктуры именно на территории региона продиктована его географическим положением. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с главой государства, и он поддержал предложения калининградских властей по модернизации системы обращения с ТКО.
Врио губернатора заявил, что улучшение экологической обстановки входит в число важнейших задач в рамках повышения качества жизни населения. В этой связи Беспрозванных отметил важность сотрудничества с РЭО, у которого большой опыт и положительные практики по созданию современных МСК.