Буцаев и Беспрозванных поговорили о развитии системы ТКО в Калининградской области

Стороны обсудили основные задачи в сфере обращения с ТКО, в частности развитие эковолонтерства в регионе, проекты по модернизации полигонов и строительству МСК и другие вопросы, которые позволят обеспечить долю утилизации более 50% образующихся на территории Калининградской области ТКО. Достижение этих показателей необходимо для формирования экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.