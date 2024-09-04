Белгородка сбила насмерть двоих дорожных рабочих, потому что «зазевалась»

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В мае 2024 года 29-летняя местная жительница Борисовского района ехала в областной центр на своём автомобиле по дороге Белгород — Грайворон — Козинка.
По предварительной версии, она по невнимательности не заметила двоих дорожных рабочий и наехала на них. Мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.
Теперь неосторожную водительницу обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем гибель двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Уголовное дело против неё уже направлено в Борисовский районный суд. Он и определит, какое наказание получит нарушительница.
Сейчас ей грозят принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности, заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишение свободы на срок до семи лет.