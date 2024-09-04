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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Ей может грозить лишение свободы сроком до семи лет

Белгородка сбила насмерть двоих дорожных рабочих, потому что «зазевалась»

4 сентября 2024, 10:32
Фото: 1MI
Ей может грозить лишение свободы сроком до семи лет

Белгородка пойдёт под суд за гибель дорожных рабочих

Два человека погибли в результате аварии на дороге Белгород — Грайворон — Козинка. Причиной трагедии стало нарушение ПДД местной жительницей. Она невнимательно следила за дорогой, рассказали в региональной прокуратуре.
Сюжет
ДТП

В мае 2024 года 29-летняя местная жительница Борисовского района ехала в областной центр на своём автомобиле по дороге Белгород — Грайворон — Козинка.

По предварительной версии, она по невнимательности не заметила двоих дорожных рабочий и наехала на них. Мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.

Теперь неосторожную водительницу обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем гибель двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Уголовное дело против неё уже направлено в Борисовский районный суд. Он и определит, какое наказание получит нарушительница.

Сейчас ей грозят принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности, заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или лишение свободы на срок до семи лет.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Уголовное дело#Гибель#Борисовский район#Суд#Жертвы#Белгород#Дорожники
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