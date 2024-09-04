Белгородец обворовал кафе за то, что когда-то ему там приготовили невкусную шаурму

Белгородец обворовал кафе из-за шаурмы

Пьяный и ранее судимый житель Октябрьского решил расквитаться с владельцем кафе за то, что когда-то ему приготовили плохую шаурму. Ничего лучше, чем обворовать торговую точку, он не придумал. Его вычислили по походке, сообщили в пресс-службе УМВД.