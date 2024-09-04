Белгородец обворовал кафе за то, что когда-то ему там приготовили невкусную шаурму

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В посёлке Октябрьский произошла кража в кафе. Сообщение об этом поступило в отдел полиции Белгородского района.
На место происшествия приехал участковый. Он осмотрел место, поговорил с заявителями и изучил записи с камеры наблюдения.
Выяснилось, что ночью неизвестный разбил кирпичом стеклянную дверь кафе и пробрался внутрь. Затем он сложил в пакеты 122 пачки мороженого, 22 бутылки газированных напитков, а также четыре картофелины, нашинкованную капусту и банку сметаны, после чего скрылся. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
Участковый сразу узнал подозреваемого по походке. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Полицейские быстро его нашли и задержали.
Мужчина признался, что был нетрезв и решил украсть продукты, чтобы отомстить владельцу кафе за когда-то плохо приготовленную шаурму. Пакеты с похищенным он не донёс до дома и оставил на улице.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.