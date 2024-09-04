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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:39

Шаурма — яблоко раздора нашего времени.

Белгородец обворовал кафе за то, что когда-то ему там приготовили невкусную шаурму

4 сентября 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney
Шаурма — яблоко раздора нашего времени.

Белгородец обворовал кафе из-за шаурмы

Пьяный и ранее судимый житель Октябрьского решил расквитаться с владельцем кафе за то, что когда-то ему приготовили плохую шаурму. Ничего лучше, чем обворовать торговую точку, он не придумал. Его вычислили по походке, сообщили в пресс-службе УМВД.

В посёлке Октябрьский произошла кража в кафе. Сообщение об этом поступило в отдел полиции Белгородского района.

На место происшествия приехал участковый. Он осмотрел место, поговорил с заявителями и изучил записи с камеры наблюдения.

Выяснилось, что ночью неизвестный разбил кирпичом стеклянную дверь кафе и пробрался внутрь. Затем он сложил в пакеты 122 пачки мороженого, 22 бутылки газированных напитков, а также четыре картофелины, нашинкованную капусту и банку сметаны, после чего скрылся. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Участковый сразу узнал подозреваемого по походке. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Полицейские быстро его нашли и задержали.

Мужчина признался, что был нетрезв и решил украсть продукты, чтобы отомстить владельцу кафе за когда-то плохо приготовленную шаурму. Пакеты с похищенным он не донёс до дома и оставил на улице.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Кража#Нарочно не придумаешь#Кафе#Октябрьский#Белгород#Шаурма
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