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Агрохолдингу «Мираторга» в Белгородской области выписали крупный штраф

Агрохолдингу «Мираторга» в Белгородской области выписали крупный штраф

4 сентября 2024, 13:51
Фото: 1MI
Выращивать сельскохозяйственные культуры на пастбище нельзя: об этом Россельхознадзор сообщил «Агрохолдингу Ивнянскому», но тот всё равно сделал по-своему. Из-за этого компании теперь предстоит заплатить штраф.
Сюжет
Штраф

В июле Россельхознадзор провёл проверку в ООО «Агрохолдинг Ивнянский» по исполнению ранее выданного ему предписания. Компания должна была до 20 июня исправить нарушения и использовать часть земельного участка только под пастбище, не допуская выращивания на нём сельскохозяйственных культур.

Однако проведённая проверка показала, что часть участка в Корочанском района всё же была вспахана для выращивания сои на площади 2,2 га. Кроме того, холдинг не защитил почву от эрозии и её развития.

Из-за совокупности всех фактов Россельхознадзор 25 июля составил протокол об административном правонарушении и направил материалы дела мировому судье.

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» признали виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Белгородский Россельхознадзор выявил нарушение на земле ивнянского агрохолдинга
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Агрохолдинг#Штраф#Агрохолдинг ивнянский#Белгород#Управление россельхознадзора
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