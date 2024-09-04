Агрохолдингу «Мираторга» в Белгородской области выписали крупный штраф

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В июле Россельхознадзор провёл проверку в ООО «Агрохолдинг Ивнянский» по исполнению ранее выданного ему предписания. Компания должна была до 20 июня исправить нарушения и использовать часть земельного участка только под пастбище, не допуская выращивания на нём сельскохозяйственных культур.
Однако проведённая проверка показала, что часть участка в Корочанском района всё же была вспахана для выращивания сои на площади 2,2 га. Кроме того, холдинг не защитил почву от эрозии и её развития.
Из-за совокупности всех фактов Россельхознадзор 25 июля составил протокол об административном правонарушении и направил материалы дела мировому судье.
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» признали виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.