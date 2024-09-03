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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Соцподдержка

Жители села в Белгородском районе смогут получить компенсацию за аренду жилья

3 сентября 2024, 07:03
Фото: 1MI
Соцподдержка

Белгородцам предложили частичную компенсацию за аренду жилья в безопасной зоне

На сегодняшнем оперсовещании решили предоставить частичную компенсацию аренды жилья жителям села Петровка Белгородского района, проживающим за его пределами в безопасной зоне и не имеющим жилья в собственности в регионе. Компенсации будут выплачиваться ежемесячно после обращения в соцзащиту.

На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области приняли решение о предоставлении частичной компенсации оплаты арендованного жилья для жителей села Петровка Белгородского района.

«В случае, если они снимают жильё за пределами Петровки в безопасной зоне и не имеют второго жилья на территории Белгородской области в собственности», — пояснил Вячеслав Гладков.

Имеющие договоры на руках белгородцы могут обратиться с ними в соцзащиту, чтобы получить компенсацию за август, т. к. выплачивать её будут по итогу каждого месяца. В силу мера поддержки вступит со следующей недели.

Село Петровка подвергается на данный момент частым обстрелам со стороны ВСУ, что значительно ухудшило оперативную обстановку в населённом пункте.

Из-за опасной обстановки и ежедневных обстрелов в конце августа закрыли въезд в Вязовое Краснояружского района. Жители села могут рассчитывать на единовременную выплату и частичную компенсацию аренды жилья в зависимости от статуса семьи.

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