Жители села в Белгородском районе смогут получить компенсацию за аренду жилья

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области приняли решение о предоставлении частичной компенсации оплаты арендованного жилья для жителей села Петровка Белгородского района.
«В случае, если они снимают жильё за пределами Петровки в безопасной зоне и не имеют второго жилья на территории Белгородской области в собственности», — пояснил Вячеслав Гладков.
Имеющие договоры на руках белгородцы могут обратиться с ними в соцзащиту, чтобы получить компенсацию за август, т. к. выплачивать её будут по итогу каждого месяца. В силу мера поддержки вступит со следующей недели.
Село Петровка подвергается на данный момент частым обстрелам со стороны ВСУ, что значительно ухудшило оперативную обстановку в населённом пункте.
Из-за опасной обстановки и ежедневных обстрелов в конце августа закрыли въезд в Вязовое Краснояружского района. Жители села могут рассчитывать на единовременную выплату и частичную компенсацию аренды жилья в зависимости от статуса семьи.