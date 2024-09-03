Зачем «ботов нагнали» на страницу губернатора? Отвечает Гладков

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал наплыв ботов на своих страницах в социальных сетях. Он опроверг предположение жителей, что их накручивают сами власти.
По словам главы региона, это никому не нужно, потому что страницы ведутся в первую очередь для своевременного информирования жителей и поддержки коммуникации. «Крутить» подписчиков тоже нет смысла, потому что их уже полтора миллиона человек.
«Не наша история. Если вы говорите про ботов в социальных сетях, нам это неинтересно. Тоже скажу, почему. Потому что введение социальных сетей не для показухи. Мне кажется, уже давно все это видят. Не для того, чтобы получить какую-то позитивную, отрицательную оценку. Нам это давно не интересно. Нам нужно сокращать время коммуникации», — сказал губернатор.
Ботов будут удалять. Сейчас разбираются, откуда и кто мог организовать их работу.
Недавно власти сообщили, что именно от ботов поступила часть жалоб о невывозе мусора.