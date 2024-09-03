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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:34

Вячеслав Гладков ответил на вопрос о ботах на своей странице

Зачем «ботов нагнали» на страницу губернатора? Отвечает Гладков

3 сентября 2024, 10:34
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков ответил на вопрос о ботах на своей странице

Гладков прокомментировал наплыв ботов на своих страницах в соцсетях

Белгородцы спросили губернатора, почему на его страницы в соцсетях нагнали непонятных ботов. Вячеслав Гладков ответил, что на данный момент неизвестно, чьих именно это рук дело.

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал наплыв ботов на своих страницах в социальных сетях. Он опроверг предположение жителей, что их накручивают сами власти.

По словам главы региона, это никому не нужно, потому что страницы ведутся в первую очередь для своевременного информирования жителей и поддержки коммуникации. «Крутить» подписчиков тоже нет смысла, потому что их уже полтора миллиона человек.

«Не наша история. Если вы говорите про ботов в социальных сетях, нам это неинтересно. Тоже скажу, почему. Потому что введение социальных сетей не для показухи. Мне кажется, уже давно все это видят. Не для того, чтобы получить какую-то позитивную, отрицательную оценку. Нам это давно не интересно. Нам нужно сокращать время коммуникации», — сказал губернатор.

Ботов будут удалять. Сейчас разбираются, откуда и кто мог организовать их работу.

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