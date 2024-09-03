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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Старом Осколе открыли специальный класс будущих железнодорожников

В Старом Осколе открыли специальный класс будущих железнодорожников

3 сентября 2024, 12:40
В опорной школе «РЖД» №36 Старого Оскола открыли специализированный железнодорожный класс. Как прошла торжественная линейка и открытие нового учебного пространства, чему будут обучаться дети — читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Ржд

В первый день нового учебного года в школе №36 Старого Оскола железнодорожники при поддержке банка-партнёра открыли специализированный класс РЖД.

Это одна из четырех опорных школ компании, функционирующих на Юго-Восточной железной дороге, где более 20 учеников уже год обучаются по программе «Страна железных дорог». В этом году было решено открыть отдельный класс, где ребятам предстоит осваивать базовые навыки железнодорожника, готовиться к поступлению в отраслевые учебные заведения. Они будут углублённо изучать физику, математику и информатику, а также ближе знакомиться с будущей профессией.

Школьная линейка

6 «В» класс — юные железнодорожники выступили с танцевальным номером на традиционной торжественной линейке, а потом всех школьников поздравили и пожелали успехов в учёбе Павел Иванов, начальник Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» и Наталия Азизова, заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию.

«6„В» — 24 ученика прошли системную подготовку на важных железнодорожных объектах в Старом Осколе. Мы сегодня подготовили подарок школе, через несколько минут мы его откроем — новый профессиональный учебный класс», — объявил Павел Иванов.

А что внутри класса?

Почётные гости, в числе которых был финалист проекта «Время 31-х» Артём Бурлат, под аплодисменты перерезали ленточку и ознакомились с новым учебным пространством для будущих железнодорожников.

В помещении есть две зоны: учебная с тренажёром, имитирующим кабину локомотива, а также зона отдыха и обсуждений. Парты в кабинете модульные — их можно приспособить как для индивидуальной, так и для командной работы.

В кабинете есть проектор, мягкая мебель, карта России со схемой сети железных дорог, большое количество атрибутики, связанной с РЖД — спецодежда, макеты поездов, сигнальные флаги, образцы железнодорожных рельсов и инструментов. На открытых полках — множество наглядных пособий, книг и настольных игр, которые связаны с профессией железнодорожника.

Что уже успели сделать дети?

За первый год обучения по программе «Страна железных дорог» ребята ознакомились с работой ряда железнодорожных предприятий, разработали концепты экологичных зелёных пространств: каждый ученик высадил в горшок деревце, позже их переместят уже в открытую почву.

«Страна железных дорог»: чему будут обучать юных старооскольцев?

Ольга Катеринич, заместитель начальника службы управления персоналом Юго-Восточной железной дороги, рассказала о программе, по которой будут обучать детей.

«Знакомим детей с профессиями, сначала с одними из самых распространённых. В прошлом году — монтёр пути, проводник, а дальше всё сложнее и сложнее профессии ребята будут осваивать», — рассказала Катеринич.

Помимо того, что школьники узнают про железнодорожные профессии, они получат представлении о работе сети дорог РЖД.

Ольга Катеринич отметила, что, кроме обучения в специальном классе, у детей есть возможность посещать экскурсии. Их проводит волонтёр Фёдор Зеленин, который организует посещение станций дороги, рассказывает о том, как они функционируют. Также Фёдор проводит с учениками экологические и волонтёрские акции.

Когда дети занимаются и как проходит учёба?

Профильные занятия — это внеурочная деятельность. Наставник работает на Юго-Восточной детской железной дороге, которая расположена в городе Лиски Воронежской области. Дети будут заниматься пока 8 часов в месяц.

Будут ли ещё классы РЖД в школе №36 Старого Оскола?

Пока профильный класс один — 6 «В». Но в будущем планируется взять на обучение учеников 8-9 классов.

Белгородская область и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на три года
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#Алёна Мальцева#Видео#Старый Оскол#Ржд#Образование#Железные дороги
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