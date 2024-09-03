В Старом Осколе открыли специальный класс будущих железнодорожников

Это одна из четырех опорных школ компании, функционирующих на Юго-Восточной железной дороге, где более 20 учеников уже год обучаются по программе «Страна железных дорог». В этом году было решено открыть отдельный класс, где ребятам предстоит осваивать базовые навыки железнодорожника, готовиться к поступлению в отраслевые учебные заведения. Они будут углублённо изучать физику, математику и информатику, а также ближе знакомиться с будущей профессией.