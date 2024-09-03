В РЭО рассказали о списке товаров с обязательным использованием вторсырья с 2025 года

Так, при производстве цемента доля вторичного сырья должна составлять шесть процентов, а кирпичей и почвогрунтов — десять. Полностью из него должны состоять химические мелиоранты, которые применяют при гипсовании и фосфоритовании почв. Однако лишь при том условии, что расстояние до места производства мелиорантов на основе природного материала не более тридцати километров по дорогам общего пользования.