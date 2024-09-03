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В РЭО рассказали о списке товаров с обязательным использованием вторсырья с 2025 года

В РЭО рассказали о списке товаров с обязательным использованием вторсырья с 2025 года

3 сентября 2024, 11:37
Фото: 1MI
С начала следующего года производители кирпича, почвогрунтов, цемента, покрытий из резиновой крошки и некоторых технических изделий из резины, ДСП, гранул и брикетов из дерева будут обязаны использовать вторсырье.

Портал rostovgazeta.ru сообщает, что также обязательным станет применение вторичного сырья при изготовлении коробок из гофрокартона, полиэтиленовых мешков и бутылок из ПЭТ. Исключение составит производство потребительской упаковки для пищевой продукции. Помимо этого, установлен перечень работ и услуг, при выполнении которых использование вторсырья тоже обязательно.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, пояснил, что вторсырье — это продукция, получаемая из отходов и пригодная для производства других продуктов. По его словам, вовлечение данного элемента является важным звеном в построении экономики замкнутого цикла. Распоряжение № 2330-р принято для реализации Федерального закона от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ о вторичных ресурсах и вступит в силу 1 января 2025 года. В документе определена доля вторсырья в продукте. Буцаев добавил, что данное требование призвано повысить уровень использования вторсырья в производстве.

Так, при производстве цемента доля вторичного сырья должна составлять шесть процентов, а кирпичей и почвогрунтов — десять. Полностью из него должны состоять химические мелиоранты, которые применяют при гипсовании и фосфоритовании почв. Однако лишь при том условии, что расстояние до места производства мелиорантов на основе природного материала не более тридцати километров по дорогам общего пользования.

В распоряжении также указан перечень работ и услуг, при оказании которых обязательно нужно использовать вторсырье. В список вошли дорожное строительство и работы по ликвидации и консервации горных выработок. Минимальная доля вторичного сырья здесь должна составлять пять процентов.

Минпромторг, согласно распоряжению, ежегодно, начиная с 2025 года, не позднее 1 сентября будет обязан представлять правительству предложения по актуализации данного перечня.

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