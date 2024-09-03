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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Последствия обстрела в Белгороде — разрушенный детсад

В Белгороде стало больше пострадавших после вчерашнего обстрела

3 сентября 2024, 09:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела в Белгороде — разрушенный детсад

Оперштаб уточнил последствия обстрела Белгорода 2 сентября

В результате утреннего обстрела Белгорода в понедельник пострадали два местных жителя — мужчина и молодая девушка. Одного пациента пришлось госпитализировать. Разрушения зафиксировали в многоквартирных домах и частном секторе, разрушен детский сад, сообщили в оперштабе.

Рано утром 2 сентября Белгород попал под массированный обстрел ВСУ. Число пострадавших в столице региона мирных жителей выросло до двух.

Уже вечером понедельника за помощью медиков обратилась 20-летняя девушка. У неё минно-взрывная и баротравма. Дальше она будет лечиться амбулаторно.

Тем временем в больнице остаётся мужчина с теми же травмами. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Всего в городе в результате атаки повреждены пять квартир в пяти многоквартирных домах, 41 частный дом, 11 машин, два хозяйственных и коммерческий объект. Практически разрушено здание детсада.

Напомним, что атака пришлась в основном на район Харьковской горы. Последствия фиксировали в микрорайоне Улитка в Дубовом. В частности, сильно разрушен после одного из «прилётов» детский садик «Львёнок».

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