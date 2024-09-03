В Белгороде стало больше пострадавших после вчерашнего обстрела

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Рано утром 2 сентября Белгород попал под массированный обстрел ВСУ. Число пострадавших в столице региона мирных жителей выросло до двух.
Уже вечером понедельника за помощью медиков обратилась 20-летняя девушка. У неё минно-взрывная и баротравма. Дальше она будет лечиться амбулаторно.
Тем временем в больнице остаётся мужчина с теми же травмами. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Всего в городе в результате атаки повреждены пять квартир в пяти многоквартирных домах, 41 частный дом, 11 машин, два хозяйственных и коммерческий объект. Практически разрушено здание детсада.
Напомним, что атака пришлась в основном на район Харьковской горы. Последствия фиксировали в микрорайоне Улитка в Дубовом. В частности, сильно разрушен после одного из «прилётов» детский садик «Львёнок».