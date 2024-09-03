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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Власти изучат инициативу белгородцев о дистанционном закрытии больничного

Смогут ли белгородцы закрывать больничные дистанционно на фоне обстрелов?

3 сентября 2024, 09:25
Фото: 1MI

Власти изучат инициативу белгородцев о дистанционном закрытии больничного

С таким предложением выступила белгородка. Глава региона Гладков выслушал инициативу и согласился с её правильностью — он обратится к федеральному правительству.

Белгородка поинтересовалась у губернатора, возможно ли в дистанционном формате закрыть больничный. Вячеслав Гладков объяснил, что, основываясь на действующем законодательстве, сделать это в настоящее время невозможно.

«Но вопрос очень хороший. Это решение на федеральном уровне, поэтому подготовим обращение. Мне кажется, Вы абсолютно правильно ставите этот вопрос. Нужно вспомнить ковидные времена и для приграничных регионов добиться такого решения», — отметил губернатор.

Такое предложение в прошлом году уже поступало главе региона, который также обещал добиться у федерального правительства дистанционного закрытия больничного.

Напомним, что во время коронавирусной инфекции больничный можно было закрыть в дистанционном формате во всех российских регионах. Затем эту возможность убрали, однако пересмотреть решение просят жители приграничных регионов, где при обстрелах ВСУ продолжают гибнуть люди.

В Белгородской области могут вернуть дистанционное закрытие больничных
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