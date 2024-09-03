Смогут ли белгородцы закрывать больничные дистанционно на фоне обстрелов?

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Белгородка поинтересовалась у губернатора, возможно ли в дистанционном формате закрыть больничный. Вячеслав Гладков объяснил, что, основываясь на действующем законодательстве, сделать это в настоящее время невозможно.
«Но вопрос очень хороший. Это решение на федеральном уровне, поэтому подготовим обращение. Мне кажется, Вы абсолютно правильно ставите этот вопрос. Нужно вспомнить ковидные времена и для приграничных регионов добиться такого решения», — отметил губернатор.
Такое предложение в прошлом году уже поступало главе региона, который также обещал добиться у федерального правительства дистанционного закрытия больничного.
Напомним, что во время коронавирусной инфекции больничный можно было закрыть в дистанционном формате во всех российских регионах. Затем эту возможность убрали, однако пересмотреть решение просят жители приграничных регионов, где при обстрелах ВСУ продолжают гибнуть люди.