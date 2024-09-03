Смогут ли белгородцы закрывать больничные дистанционно на фоне обстрелов?

Напомним, что во время коронавирусной инфекции больничный можно было закрыть в дистанционном формате во всех российских регионах. Затем эту возможность убрали, однако пересмотреть решение просят жители приграничных регионов, где при обстрелах ВСУ продолжают гибнуть люди.