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Updated Сегодня, 12:30

Руководители СГОКа поздравили студентов и школьников с началом учебного года

Руководители СГОКа поздравили студентов и школьников с началом учебного года

3 сентября 2024, 12:28
Руководители Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) по традиции поздравили студентов базовых учебных заведений, учащихся подшефных школ Старого Оскола и их преподавателей с началом нового учебного года.

Представители комбината пожелали ребятам успехов в учебе, рассказали о востребованных на предприятии профессиях и возможностях построения карьеры в Группе НЛМК.

Стойленцы побывали на торжественных мероприятиях в Старооскольском индустриально- технологическом техникуме, Старооскольском и Губкинском филиалах НИТУ МИСИС, БГТУ им. Шухова в г. Губкин, школе № 27 и Академии знаний №1 Старого Оскола.

Комбинат ежегодно резервирует рабочие места для выпускников своих базовых учебных заведений. В 2024 году более 150 из них пополнили коллектив СГОКа и теперь успешно применяют свои знания и навыки на предприятии.

Стойленский ГОК принимает активное участие в жизни Старооскольского индустриально- технологического техникума. В частности, организует производственную практику для студентов в подразделениях комбината. Это дает ребятам возможность изучить профессию изнутри и набраться практического опыта. Лучшие студенты техникума ежегодно становятся участниками стипендиальной программы, цель которой — повышение интереса к деятельности комбината, укрепление престижа рабочих профессий и привлечение на комбинат перспективной молодежи.

В подшефной школе №27 и Академии знаний №1 им. Н. П. Шевченко организованы профильные классы Стойленского ГОКа. В 27-й школе классы созданы по инициативе предприятия восемь лет назад, а в Академии знаний — в 2021 году, с момента открытия школы. Они дают возможность учащимся 10-11-х классов дополнительно углубленно изучать предметы естественно-математического цикла, что помогает им при поступлении в технические вузы страны.

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#Алёна Мальцева#Школьники#Стойленский ГОК#Поздравление#Студенты#Карьера
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