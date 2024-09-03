Руководители СГОКа поздравили студентов и школьников с началом учебного года

В подшефной школе №27 и Академии знаний №1 им. Н. П. Шевченко организованы профильные классы Стойленского ГОКа. В 27-й школе классы созданы по инициативе предприятия восемь лет назад, а в Академии знаний — в 2021 году, с момента открытия школы. Они дают возможность учащимся 10-11-х классов дополнительно углубленно изучать предметы естественно-математического цикла, что помогает им при поступлении в технические вузы страны.