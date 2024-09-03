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РЭО и Роскачество объявили о запуске проекта «Зеленый офис»

РЭО и Роскачество объявили о запуске проекта «Зеленый офис»

3 сентября 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор и Роскачество запустили проект по добровольной сертификации экологически эффективных офисов. Он получил название «Зеленый офис». Теперь компании могут пройти сертификацию по созданному РЭО стандарту, устанавливающему требования к зеленому офису.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что стандарт экологичных офисов «Зеленый офис» был разработан ещё в 2022 году. В нём специалисты оператора собрали требования, следование которым даст компаниям возможность внедрять экологическую инфраструктуру и экономить природные ресурсы. Он добавил, что использование данного стандарта поможет снизить антропогенное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В стандарт вошли технические и мотивационные меры, которые призваны помочь сформировать экологическую политику организации. В нём указаны требования к физическим факторам на рабочих местах, энерго- и ресурсосбережение, корпоративная политика и другие критерии оценки уровня экологичности офиса.

Роскачество расширило область аккредитации на данный стандарт и начало обрабатывать соответствующие заявки. Первые компании с подтвержденными экологичными офисами должны появиться в России уже в ближайшее время.

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