РЭО и Роскачество объявили о запуске проекта «Зеленый офис»

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что стандарт экологичных офисов «Зеленый офис» был разработан ещё в 2022 году. В нём специалисты оператора собрали требования, следование которым даст компаниям возможность внедрять экологическую инфраструктуру и экономить природные ресурсы. Он добавил, что использование данного стандарта поможет снизить антропогенное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.