РЭО и Роскачество объявили о запуске проекта «Зеленый офис»

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что стандарт экологичных офисов «Зеленый офис» был разработан ещё в 2022 году. В нём специалисты оператора собрали требования, следование которым даст компаниям возможность внедрять экологическую инфраструктуру и экономить природные ресурсы. Он добавил, что использование данного стандарта поможет снизить антропогенное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
В стандарт вошли технические и мотивационные меры, которые призваны помочь сформировать экологическую политику организации. В нём указаны требования к физическим факторам на рабочих местах, энерго- и ресурсосбережение, корпоративная политика и другие критерии оценки уровня экологичности офиса.
Роскачество расширило область аккредитации на данный стандарт и начало обрабатывать соответствующие заявки. Первые компании с подтвержденными экологичными офисами должны появиться в России уже в ближайшее время.