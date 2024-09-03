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Фото остановки сразу после обстрела

Повреждённое при обстреле Белгорода стекло остановочного навеса на грани падения

3 сентября 2024, 10:03
Фото: bel.ru
Фото остановки сразу после обстрела
В мэрии заявили, что уже знают о проблеме. Обсуждается вопрос восстановления с подрядной организацией, однако точные сроки ремонта пока не известны.

Жительница Белгорода обратила внимание на остановочный комплекс «Есенина» по улице Щорса. По её словам, защитное стекло в навесе еле держится и вскоре может обвалиться.

«На остановке „Есенина“ стекло на грани падения. Мимо машины проезжают, и поток его шатает», — написала девушка.

Обращение белгородки заметили в городской администрации. Представители мэрии отметили, что стекло пострадало во время очередных обстрелов ВСУ.

«В результате очередных обстрелов повторно были выбиты стёкла и нарушены конструктивные элементы остановочного комплекса „Есенина“. В настоящее время с подрядной организацией проработан вопрос о повторной замене стеклопакетов и ремонту нарушенных элементов конструкции остановочного комплекса „Есенина“», — отметили в мэрии.
Повреждённая остановка «Есенина»Повреждённая остановка «Есенина»
Повреждённая остановка «Есенина»Повреждённая остановка «Есенина»
Повреждённая остановка «Есенина»
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что о повреждении остановок на Харьковской горе сообщалось при обстреле 30 августа.

При этом повреждённую в мае остановку «Конева» обещали отремонтировать только в конце сентября.

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