Повреждённое при обстреле Белгорода стекло остановочного навеса на грани падения

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Жительница Белгорода обратила внимание на остановочный комплекс «Есенина» по улице Щорса. По её словам, защитное стекло в навесе еле держится и вскоре может обвалиться.
«На остановке „Есенина“ стекло на грани падения. Мимо машины проезжают, и поток его шатает», — написала девушка.
Обращение белгородки заметили в городской администрации. Представители мэрии отметили, что стекло пострадало во время очередных обстрелов ВСУ.
«В результате очередных обстрелов повторно были выбиты стёкла и нарушены конструктивные элементы остановочного комплекса „Есенина“. В настоящее время с подрядной организацией проработан вопрос о повторной замене стеклопакетов и ремонту нарушенных элементов конструкции остановочного комплекса „Есенина“», — отметили в мэрии.
Напомним, что о повреждении остановок на Харьковской горе сообщалось при обстреле 30 августа.
При этом повреждённую в мае остановку «Конева» обещали отремонтировать только в конце сентября.