Попади в тридцатку лучших! Стартовал конкурс для студентов Белгородской области

Кандидатом может стать может любой студент или аспирант Белгородской области, даже если обучается во внебюджетном курсе. Заявки от будут приниматься на сайте студентгода.рф в течение месяца, с 1 по 30 сентября. Необходимо выбрать одну из 15 номинаций, затем разместить заявку, заполнив карточку-участника, к которой прикрепить цветную фотографию, копию зачётной книжки или диплома с приложением, а также сканированные копии или фотографии достижений (дипломы, грамоты и т. д.), информационное письмо с рассказом о себе, своих успехах, достижениях, а также (по желанию) видеопрезентацию.