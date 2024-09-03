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Попади в тридцатку лучших! Стартовал конкурс для студентов Белгородской области

Попади в тридцатку лучших! Стартовал конкурс для студентов Белгородской области

3 сентября 2024, 09:15
С началом учебного года, 1 сентября, стартует подача заявок на стипендию фонда «Поколение» Андрея Скоча «Лучший студент года».
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Конкурс

Кандидатом может стать может любой студент или аспирант Белгородской области, даже если обучается во внебюджетном курсе. Заявки от будут приниматься на сайте студентгода.рф в течение месяца, с 1 по 30 сентября. Необходимо выбрать одну из 15 номинаций, затем разместить заявку, заполнив карточку-участника, к которой прикрепить цветную фотографию, копию зачётной книжки или диплома с приложением, а также сканированные копии или фотографии достижений (дипломы, грамоты и т. д.), информационное письмо с рассказом о себе, своих успехах, достижениях, а также (по желанию) видеопрезентацию.

Конкурс разделен на два этапа: заочный и очный. В первом для оценки всех поступивших заявок будет привлечена экспертная комиссия, которая и определит победителей, проходящих в следующий этап. На каждую номинацию будут претендовать не более пяти участников. Продлится экспертный отбор с 1 октября по 14 ноября. А значит, 15 ноября стартует второй, очный, этап конкурса.

На втором этапе, с 15 по 21 ноября, на сайте студентгода.рф все жители региона смогут сами определить, кто станет победителем конкурса, отдав свой голос за любого из кандидатов. Следить за голосованием можно онлайн. Принимать участие в голосовании могут только жители Белгородской области.

Отбор кандидатов в номинацию «Социальные проекты» проводится совместно с молодёжной организацией «Новое Поколение», чтобы выявить и поддержать лучшие социальные проекты студентов нашего края. Победителями станут 30 человек: 15 лауреатов первой степени, которые будут получать награду в размере 20 тысяч рублей в течение учебного года, и 15 — второй степени, премия которых составит 15 тысяч рублей ежемесячно. Подсчёт голосов, оформление итогового протокола и опубликование результатов голосования на сайте 1 декабря.

«Новое поколение» Андрея Скоча принимает заявки на участие в Международном семинаре
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#Алёна Мальцева#Конкурс#Студенты
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